В четверг, 8-го февраля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и латвийская «Лиепая». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Arcadia Sport Complex», начало в 17:00.

Команда Александра Шовковского завершила первую часть зимних сборов и уже приступила ко второй, не покидая пределы Турции. Четыре товарищеских матчах остались за спиной «Динамо», и результаты команды, мягко говоря, нельзя отнести к выдающимся – обыграли только узбекистанский «Пахтакор» (5:1). Программа этой части начнется с латвийской «Лиепаи», которая на внутренней арене финишировала в прошлом году на пятой строчке, а за время зимней паузы уже успела проиграть черкасскому ЛНЗ (0:3).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Лиепая», за которой можно следить в украинской версии сайта.