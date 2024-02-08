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Украина. Премьер лига
08 февраля 2024, 02:53 | Обновлено 08 февраля 2024, 03:05
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0

Динамо Киев – Лиепая. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

08 февраля 2024, 02:53 | Обновлено 08 февраля 2024, 03:05
8
0
Динамо Киев – Лиепая. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В четверг, 8-го февраля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и латвийская «Лиепая». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Arcadia Sport Complex», начало в 17:00.

Команда Александра Шовковского завершила первую часть зимних сборов и уже приступила ко второй, не покидая пределы Турции. Четыре товарищеских матчах остались за спиной «Динамо», и результаты команды, мягко говоря, нельзя отнести к выдающимся – обыграли только узбекистанский «Пахтакор» (5:1). Программа этой части начнется с латвийской «Лиепаи», которая на внутренней арене финишировала в прошлом году на пятой строчке, а за время зимней паузы уже успела проиграть черкасскому ЛНЗ (0:3).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Лиепая», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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