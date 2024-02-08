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Украина. Премьер лига
08 февраля 2024, 16:35 | Обновлено 08 февраля 2024, 16:37
376
1

С Царенко и Супрягой. Известен стартовый состав Динамо на матч с Лиепаей

Киевское «Динамо» проведет пятый контрольный матч в Турции

08 февраля 2024, 16:35 | Обновлено 08 февраля 2024, 16:37
376
1
С Царенко и Супрягой. Известен стартовый состав Динамо на матч с Лиепаей
ФК Динамо

В четверг, 8 февраля, в Турции в рамках учебно-тренировочного сбора состоится товарищеский матч между киевским «Динамо» и латвийской «Лиепаей».

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Стартовый состав «Динамо»: Нещерет, Биловар, Сирота, Дячук, Дубинчак, Шепелев, Андриевский, Караваев, Бенито, Царенко, Супряга.

Для киевского «Динамо» игра станет пятой на подготовительном сборе в Турции. Напомним, в предыдущих спаррингах «бело-синие» уступили косоварскому «Балкани» (0:2) и польской «Легии» (1:3), разгромили узбекский «Пахтакор» (5:1), а также уступили болгарскому «Левски» (0:1).

Динамо – Лиепая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Динамо Киев учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Лиепая Владислав Супряга Антон Царенко
Источник ФК Динамо Киев
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