С Царенко и Супрягой. Известен стартовый состав Динамо на матч с Лиепаей

В четверг, 8 февраля, в Турции в рамках учебно-тренировочного сбора состоится товарищеский матч между киевским «Динамо» и латвийской «Лиепаей».

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Стартовый состав «Динамо»: Нещерет, Биловар, Сирота, Дячук, Дубинчак, Шепелев, Андриевский, Караваев, Бенито, Царенко, Супряга.

Для киевского «Динамо» игра станет пятой на подготовительном сборе в Турции. Напомним, в предыдущих спаррингах «бело-синие» уступили косоварскому «Балкани» (0:2) и польской «Легии» (1:3), разгромили узбекский «Пахтакор» (5:1), а также уступили болгарскому «Левски» (0:1).

Динамо – Лиепая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция