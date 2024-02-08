С Царенко и Супрягой. Известен стартовый состав Динамо на матч с Лиепаей
Киевское «Динамо» проведет пятый контрольный матч в Турции
В четверг, 8 февраля, в Турции в рамках учебно-тренировочного сбора состоится товарищеский матч между киевским «Динамо» и латвийской «Лиепаей».
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Стартовый состав «Динамо»: Нещерет, Биловар, Сирота, Дячук, Дубинчак, Шепелев, Андриевский, Караваев, Бенито, Царенко, Супряга.
Для киевского «Динамо» игра станет пятой на подготовительном сборе в Турции. Напомним, в предыдущих спаррингах «бело-синие» уступили косоварскому «Балкани» (0:2) и польской «Легии» (1:3), разгромили узбекский «Пахтакор» (5:1), а также уступили болгарскому «Левски» (0:1).
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