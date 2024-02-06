Динамо Киев

Товарищеские матчи
08.02.2024 18:00 - : -
Украина. Премьер лига06 февраля 2024, 14:57 | Обновлено 06 февраля 2024, 15:46
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Динамо – Лиепая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 февраля в 18:00 спарринг зимнего межсезонья
06 февраля 2024, 14:57 | Обновлено 06 февраля 2024, 15:46
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В четверг, 8 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором сыграют киевское «Динамо» и латвийский клуб «Лиепая».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра начнется в 18:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция матча будет проведена на официальном YouTube-канале киевского «Динамо».
Плеер на трансляцию матча будет добавлен позже.
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