Динамо Киев

В четверг, 8 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором сыграют киевское «Динамо» и латвийский клуб «Лиепая».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра начнется в 18:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча будет проведена на официальном YouTube-канале киевского «Динамо».

Плеер на трансляцию матча будет добавлен позже.