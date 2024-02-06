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Динамо Киев
08.02.2024 18:00 - : -
Лиепая
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Украина. Премьер лига
06 февраля 2024, 14:57 | Обновлено 06 февраля 2024, 15:46
673
0

Динамо – Лиепая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 февраля в 18:00 спарринг зимнего межсезонья

06 февраля 2024, 14:57 | Обновлено 06 февраля 2024, 15:46
673
0
Динамо – Лиепая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо.

В четверг, 8 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором сыграют киевское «Динамо» и латвийский клуб «Лиепая».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра начнется в 18:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча будет проведена на официальном YouTube-канале киевского «Динамо».

Плеер на трансляцию матча будет добавлен позже.

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Источник Sport.ua
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