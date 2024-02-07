Динамо Киев

Товарищеские матчи
09.02.2024 18:00 - : -
Украина. Премьер лига07 февраля 2024, 14:11 | Обновлено 07 февраля 2024, 14:17
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Динамо – Шкендия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 февраля в 18:00 спарринг зимнего межсезонья
07 февраля 2024, 14:11 | Обновлено 07 февраля 2024, 14:17
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В пятницу, 9 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором сыграют киевское «Динамо» и клуб «Шкендия» из Северной Македонии.
Игра начнется в 18:00 по киевскому времени
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Прямая трансляция матча будет проведена на официальном YouTube-канале киевского «Динамо» (плеер видеотрансляции будет добавлен как только он станет доступным).
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