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Динамо Киев
09.02.2024 18:00 - : -
Шкендия
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Украина. Премьер лига
07 февраля 2024, 14:11 | Обновлено 07 февраля 2024, 14:17
509
0

Динамо – Шкендия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 февраля в 18:00 спарринг зимнего межсезонья

07 февраля 2024, 14:11 | Обновлено 07 февраля 2024, 14:17
509
0
Динамо – Шкендия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

В пятницу, 9 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором сыграют киевское «Динамо» и клуб «Шкендия» из Северной Македонии.

Игра начнется в 18:00 по киевскому времени

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Прямая трансляция матча будет проведена на официальном YouTube-канале киевского «Динамо» (плеер видеотрансляции будет добавлен как только он станет доступным).

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Источник Sport.ua
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