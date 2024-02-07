Динамо Киев

В пятницу, 9 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором сыграют киевское «Динамо» и клуб «Шкендия» из Северной Македонии.

Игра начнется в 18:00 по киевскому времени

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Прямая трансляция матча будет проведена на официальном YouTube-канале киевского «Динамо» (плеер видеотрансляции будет добавлен как только он станет доступным).