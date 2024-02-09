«Динамо» в рамках в подготовки ко второй части сезона провело очередной матч на сборе в Турции. Киевляне сыграли вничью 1:1 со «Шкендией», а единственный гол команды УПЛ забил Владислав Ванат.

Следующим соперником «Динамо» будет латвийская команда «РФШ».

Контрольный матч

«Динамо» Киев – «Шкендия» – 1:1

Голы: Ванат 60 – Шала, 27