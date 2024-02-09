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Динамо Киев
09.02.2024 16:00 – FT 1 : 1
Шкендия
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Украина. Премьер лига
09 февраля 2024, 18:28 |
148
0

Динамо – Шкендия – 1:1. Гол на счету Ваната. Обзор матча

Контрольный матч на сборе в Турции

09 февраля 2024, 18:28 |
148
0
Динамо – Шкендия – 1:1. Гол на счету Ваната. Обзор матча
ФК Динамо Киев

«Динамо» в рамках в подготовки ко второй части сезона провело очередной матч на сборе в Турции. Киевляне сыграли вничью 1:1 со «Шкендией», а единственный гол команды УПЛ забил Владислав Ванат.

Следующим соперником «Динамо» будет латвийская команда «РФШ».

Контрольный матч

«Динамо» Киев – «Шкендия» – 1:1
Голы: Ванат 60 – Шала, 27

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Источник Sport.ua
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