Товарищеские матчи
09.02.2024 16:00 – FT 1 : 1
Украина. Премьер лига09 февраля 2024, 18:28 |
148
0
Динамо – Шкендия – 1:1. Гол на счету Ваната. Обзор матча
Контрольный матч на сборе в Турции
09 февраля 2024, 18:28 |
148
0
«Динамо» в рамках в подготовки ко второй части сезона провело очередной матч на сборе в Турции. Киевляне сыграли вничью 1:1 со «Шкендией», а единственный гол команды УПЛ забил Владислав Ванат.
Следующим соперником «Динамо» будет латвийская команда «РФШ».
Контрольный матч
«Динамо» Киев – «Шкендия» – 1:1
Голы: Ванат 60 – Шала, 27
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 февраля 2024, 07:50 1
Также Андрей восхищается профессионализмом Криштиану Роналду
Футбол | 09 февраля 2024, 17:51 2
В субботу за украинским нападающим «Жироны» будет наблюдать лично Флорентино Перес
Футбол | 09.02.2024, 11:35
Футбол | 09.02.2024, 11:39
Война | 09.02.2024, 14:28
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.02.2024, 18:47
07.02.2024, 21:45 36
Футбол
08.02.2024, 06:12 5
08.02.2024, 12:48 5
07.02.2024, 17:17 19
07.02.2024, 19:35 13
09.02.2024, 07:20