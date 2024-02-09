В пятницу, 9-го февраля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и северомакедонская «Шкендия». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Arcadia Sport Complex», начало в 16:00.

Команда Александра Шовковского открыла вторую часть зимних сборов в Турции победой над латвийской «Лиепаей» (5:2), после чего планирует развить успех в противостоянии против более знакомого соперника. Против «Шкендии», нынче третьей по силе команды Северной Македонии, украинские клубы играют достаточно часто в контексте подготовки, а «Динамо» и вовсе три из последних четырех лет подходит к возвращению в Украину с игрой против данного соперника. Как ни удивительно, дважды до этого киевляне побеждали минимально (1:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Шкендия», за которой можно следить в украинской версии сайта.