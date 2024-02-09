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Товарищеские матчи
Динамо Киев
09.02.2024 16:00 - : -
Шкендия
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Украина. Премьер лига
09 февраля 2024, 02:08 | Обновлено 09 февраля 2024, 02:09
34
0

Динамо Киев – Шкендия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

09 февраля 2024, 02:08 | Обновлено 09 февраля 2024, 02:09
34
0
Динамо Киев – Шкендия. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В пятницу, 9-го февраля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и северомакедонская «Шкендия». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Arcadia Sport Complex», начало в 16:00.

Команда Александра Шовковского открыла вторую часть зимних сборов в Турции победой над латвийской «Лиепаей» (5:2), после чего планирует развить успех в противостоянии против более знакомого соперника. Против «Шкендии», нынче третьей по силе команды Северной Македонии, украинские клубы играют достаточно часто в контексте подготовки, а «Динамо» и вовсе три из последних четырех лет подходит к возвращению в Украину с игрой против данного соперника. Как ни удивительно, дважды до этого киевляне побеждали минимально (1:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Шкендия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы текстовая трансляция контрольные матчи УПЛ Динамо Киев - Шкендия Шкендия
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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