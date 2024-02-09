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Украина. Премьер лига
09 февраля 2024, 11:35 | Обновлено 09 февраля 2024, 11:39
3261
2

Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера

Максим Левицкий был участником матча, во время которого подорвали Ахатя Брагина

09 февраля 2024, 11:35 | Обновлено 09 февраля 2024, 11:39
3261
2
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
фото из открытых источников. Ахать Брагин

Экс-голкипер сборной Украины и симферопольской «Таврии» Максим Левицкий вспомнил трагический случай, который произошел 15 октября 1995 года на матче «Шахтер» – «Таврия». Тогда на стадионе «Шахтер» прогремел взрыв, в результате которого погиб владелец донецкого клуба Ахать Брагин. После инцидента матч был остановлен, он был доигран только 31 октября. Игра завершилась со счетом 0:0. Спустя почти год с момента гибели Брагина новым президентом «Шахтера» стал Ринат Ахметов.

- Вы были участником матча «Шахтер – «Таврия» в октябре 1995 года, когда погиб тогдашний владелец донецкого клуба. Какие воспоминания остались с того выезда?
- Тот матч можно было назвать битвой кланов. Таврию финансировали «Башмаки» и банда Грека (прозвище Брагина в криминальных кругах, – прим.) содержала «Шахтер. Я не помню, какие были между ними отношения, но с нами на игру полетели трое людей Грека.

Трибуны от поля были далеко. Прошло несколько минут с начала игры, как раздался взрыв. Повалил дым, люди начали выбегать в сторону поля. Было не так много зрителей. Все они полезли через забор, потому что начал обваливаться бетон.

Я не помню, кто был арбитром (Анатолий Жосан из Херсона, – прим.). Это был его первый матчи в вышке. Прозвучал свисток. Саша Гайдаш выбивает мяч. Игра остановилась и, не сговариваясь, все пошли в подтрибунку. С нами на матче был клубный оператор Володя, который зашел осыпанный побелкой и посеченными ногами остатками бетона. Никто не знает, что делать дальше. Приводят в чувство оператора.

Заходят в раздевалку милицейские чины и говорят нам: «Ребята, ничего такого не случилось. Взрыв был за пределами стадиона, никто не погиб. Идите дальше играйте». Володя подрывается и говорит: «Вы с ума сошли? Как никто не погиб? Там кровь на всех стенах! Ноги взрывчаткой едва не сломало. Мы не будем играть».

В конце октября мы доиграли этот мяч. После этого взрыва всю банду Грека перестреляли в Симферополе. У нас был перекресток Козлова и Севастопольской, недалеко от центрального рынка. Грековская кавалькада повернула на центральный рынок на светофоре. Подошел человек и в упор их расстрелял. Почти как в фильме о Комиссаре Катане.

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Максим Левицкий Шахтер Донецк Таврия Симферополь
Источник Украинский футбол
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Комментарии 2
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AK.228
Жах… не може такого бути
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Александр
А наступного дня президентом шахтаря замість вбитого Аліка Грека став Ахметов 
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