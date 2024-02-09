ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник сборной Украины продолжит карьеру в Казахстане

Казахстанский «Ордабасы» официально объявил о подписании украинского центрального защитника Игоря Пластуна.

Переход 33-летнего футболиста состоялся на правах свободного агента. Отмечается, что экс-игрок национальной сборной Украины (5 матчей) подписал с действующим чемпионом Казахстана контракт до завершения 2024 года.

Напомним, в «Ордабасы» играют еще 2 бывших футболиста сборной Украины: Артем Беседин (19 матчей, 2 забитых мяча) и Евгений Макаренко (15 матчей).

В этом сезоне Игорь Пластун провел 7 поединков за болгарский «Лудогорец», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.