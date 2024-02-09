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09 февраля 2024, 17:01 |
583
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник сборной Украины продолжит карьеру в Казахстане

Игорь Пластун подписал контракт с «Ордабасы»

09 февраля 2024, 17:01 |
583
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник сборной Украины продолжит карьеру в Казахстане
ФК Ордабасы. Игорь Пластун

Казахстанский «Ордабасы» официально объявил о подписании украинского центрального защитника Игоря Пластуна.

Переход 33-летнего футболиста состоялся на правах свободного агента. Отмечается, что экс-игрок национальной сборной Украины (5 матчей) подписал с действующим чемпионом Казахстана контракт до завершения 2024 года.

Напомним, в «Ордабасы» играют еще 2 бывших футболиста сборной Украины: Артем Беседин (19 матчей, 2 забитых мяча) и Евгений Макаренко (15 матчей).

В этом сезоне Игорь Пластун провел 7 поединков за болгарский «Лудогорец», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

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Артем Беседин Ордабасы Игорь Пластун Евгений Макаренко чемпионат Казахстана по футболу свободный агент трансферы
Источник Instagram
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