Источник: Довбик в следующем сезоне может стать игроком Реала

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес будет внимательно наблюдать за украинским нападающим Артемом Довбиком во время субботнего матча против «Жироны». Об этом сообщает испанское издание Realmadridexclusivo.

По информации источника, в королевском клубе считают, что 26-летний футболист может быть потенциальным трансфером для «сливочных» в летнее межсезонье. Кроме Довбика на радары «Реала» попали защитник Мигель Гутьеррес и вингер Савио.

В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 21 матч, отметившись 14 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Артем Довбик, несмотря на недавно полученную травму, все же сможет сыграть против «Реала», ведь попал в заявку «Жироны» на поединок, который состоится 10 февраля в 19:30 по киевскому времени.