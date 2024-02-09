Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Довбик в следующем сезоне может стать игроком Реала
Испания
09 февраля 2024, 17:51 | Обновлено 09 февраля 2024, 17:52
1992
3

Источник: Довбик в следующем сезоне может стать игроком Реала

В субботу за украинским нападающим «Жироны» будет наблюдать лично Флорентино Перес

09 февраля 2024, 17:51 | Обновлено 09 февраля 2024, 17:52
1992
3
Источник: Довбик в следующем сезоне может стать игроком Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес будет внимательно наблюдать за украинским нападающим Артемом Довбиком во время субботнего матча против «Жироны». Об этом сообщает испанское издание Realmadridexclusivo.

По информации источника, в королевском клубе считают, что 26-летний футболист может быть потенциальным трансфером для «сливочных» в летнее межсезонье. Кроме Довбика на радары «Реала» попали защитник Мигель Гутьеррес и вингер Савио.

В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 21 матч, отметившись 14 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Артем Довбик, несмотря на недавно полученную травму, все же сможет сыграть против «Реала», ведь попал в заявку «Жироны» на поединок, который состоится 10 февраля в 19:30 по киевскому времени.

По теме:
Киевский Локомотив покинули еще несколько игроков
Почему Жирона победит Реал? Есть 8 причин, в том числе и наличие Довбика
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник сборной Украины продолжит карьеру в Казахстане
Флорентино Перес Артем Довбик Савио Морейра Мигель Гутьеррес Реал Мадрид Жирона Реал - Жирона трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Realmadridexclusivo
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины с разгромной победы стартовала в олимпийском отборе
Хоккей | 08 февраля 2024, 23:02 6
Сборная Украины с разгромной победы стартовала в олимпийском отборе
Сборная Украины с разгромной победы стартовала в олимпийском отборе

Обыграли Южную Корею со счетом 4:0

Букмекеры принимают ставки на Усика в УПЛ, несмотря на перенос боя с Фьюри
Футбол | 09 февраля 2024, 18:20 1
Букмекеры принимают ставки на Усика в УПЛ, несмотря на перенос боя с Фьюри
Букмекеры принимают ставки на Усика в УПЛ, несмотря на перенос боя с Фьюри

На то, что Александр начнет матч в старте «Полесья», коэффициент составляет 1.90

Анчелотти высказался о Кепе и Лунине. Кто сыграет против Жироны?
Футбол | 09.02.2024, 14:08
Анчелотти высказался о Кепе и Лунине. Кто сыграет против Жироны?
Анчелотти высказался о Кепе и Лунине. Кто сыграет против Жироны?
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
Футбол | 08.02.2024, 19:41
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства
Футбол | 09.02.2024, 11:39
Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства
Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Cruyff
Похріну той Реал, головне зараз травму не отримати, без поспішних виходів. 
Ответить
0
Buba Dnipro
Джерело: Довбик в наступному сезоні може стати гравцем будь-якого гранда Європейського футболу. 
Ответить
0
AK.228
Артем Бензема
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
07.02.2024, 17:17 19
Футбол
Двукратный чемпион мира – о переносе боя Фьюри – Усик: «Я же говорил»
Двукратный чемпион мира – о переносе боя Фьюри – Усик: «Я же говорил»
09.02.2024, 07:20
Бокс
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
09.02.2024, 11:35 7
Футбол
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
07.02.2024, 21:45 36
Футбол
Перес принял важное решение на счет подписания голкипера после слов Лунина
Перес принял важное решение на счет подписания голкипера после слов Лунина
08.02.2024, 17:41
Футбол
Набрался смелости? Уайлдер бросил вызов Усику
Набрался смелости? Уайлдер бросил вызов Усику
08.02.2024, 12:48 5
Бокс
ВИДЕО. Тяжелое падение украинской прыгуньи на молодежном ЧМ
ВИДЕО. Тяжелое падение украинской прыгуньи на молодежном ЧМ
07.02.2024, 19:16
Зимние виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем