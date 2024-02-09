Украинизация была недолгой. Почему Вьюнник не хочет играть за Шахтер

В СМИ появилась информация, что игрок «Шахтера» и молодежной сборной Украины Богдан Вьюнник хочет расторгнуть контракт со своим клубом из-за переживаний, связанных с войной на территории Украины. Затем сам футболист опроверг эту информацию, но подтвердил, что не находится сейчас на сборах с «Шахтером» в Турции и стремится сменить команду. Игрок видит свое будущее в клубе первого дивизиона Польши «Лехия». Хотя у него контракт с горняками до лета 2025 года.

Я бы эту ситуацию не расценивал в контексте противостояния Вьюнника с «Шахтером». На самом деле, все гораздо глубже. После начала войны «горняки» взяли курс на украинизацию состава, потому что легионеры сбежали. Однако, начиная с 2023 года, «Шахтер» снова начал активно работать на зарубежных рынках.



Прошлой зимой в команду пришли: молодой венесуэлец Кевин Келси, грузин Георгий Гочолейшвили, представитель Таджикистана Хусрав Тоиров. Из украинцев – только Дмитрий Ризнык, как потенциальная замена Анатолию Трубину. Летом к команде присоединились сразу семь иностранцев - бразильцы Педриньо, Невертон, Эгиналду, грузин Ираклий Азаров, израильтянин Став Лемкин, танзаниец Новатус Мироши и эквадорец Денил Кастилло. Плюс молодой Ибрагим Дабо на перспективу. Из украинцев – игроки далекого запаса Дмитрий Чигринский (из-за травмы Валерия Бондаря) и Артур Рудько (запасной вратарь).

Зимой 2024 года «Шахтер» потратил на новых игроков огромные деньги по нынешним меркам – 30 млн евро, учитывая бонусы на двух молодых бразильцев Кевина и Марлона Гомеса. Плюс грузинский талант Лука Лацабидзе за 600 тысяч. Подписаний новых украинцев не было.

Все сходится с теми принципами, которые еще были заложены при Мирче Луческу – бразильцы атакуют, а украинцы защищаются. Это все очень странно, потому что «Шахтер» осуществил свою самую большую продажу благодаря Михаилу Мудрику. Сейчас главным активом клуба является также украинец Георгий Судаков, которого сватают в ведущие команды и определяют цену в десятки миллионов евро. Очень хорошее впечатление на зимних сборах произвел 17-летний Виктор Цуканов. Казалось, путь украинизации можно продолжать, развивать и совершенствовать, но клуб решил делать ставку на иностранцев.

ФК Шахтер

Сегодняшнее противостояние Вьюнника и «Шахтера» имеет только одну плоскость – отсутствие каких-либо перспектив для Богдана в первой команде. Вьюнник просто не нужен «горнякам». При этом Богдан точно был бы не лишним для остальных 15 команд из нынешнего состава УПЛ. У него за плечами школы «Металлиста», «Динамо», «Шахтера». С 18 лет был опыт выступлений на уровне УПЛ в составе «Мариуполя». Поиграл в Швейцарии, Австрии. Является игроком молодежной сборной Украины (28 матчей на этом уровне). Летом был в полуфинале Евро. Может играть на нескольких позициях – форвард, вингер, оттянутый нападающий. Вьюннику только 21 год. Он может развиваться и прогрессировать. Потенциально дорасти до состава национальной команды. В нынешнем сезоне Богдан Вьюнник сыграл 6 матчей, или 170 минут (не имеет даже двух полных матчей), за которые забил гол и сделал два ассиста. Довольно неплохая статистика.

Проблема отсутствия перспектив в «Шахтере» – это не только проблема Вьюнника. Алексей Кащук тоже не нужен клубу. На уровне Юношеской Лиги УЕФА он здорово себя показывал благодаря скоростным качествам. Имеет опыт УПЛ благодаря «Мариуполю». Отлично проявил себя в Азербайджане. Был на ведущих ролях в молодежной сборной Руслана Ротаня на Евро. При Патрике ван Леувене в 10 матчах забил три гола и сделал ассист. После прихода в команду Марино Пушича украинский вингер фактически не играл. Сейчас Кащук даже не работает с командой в Турции, а поддерживает форму в Киеве.



После трансфера Марлона Гомеса за 12+4 миллиона евро совсем печальные перспективы у Егора Назарины. Думаю, что будут проблемы у Дмитрия Крыськива и даже Артема Бондаренко (если из него не будут делать замену Тарасу Степаненко). Марлон Гомес – это опорник, ведущий игру команды в середине поля. Игрок, похожий по стилю на Фреда. В настоящее время он находится в составе олимпийской сборной Бразилии. Там получил травму голени. Марлон не готовился ко второй части сезона с «Шахтером», но никаких сомнений нет, что на него будут делать ставку, потому что «Шахтер» заплатил за этого бразильца огромные деньги. Назарину Сергей Ребров вызвал осенью в сборную. Бондаренко и Крыськив – кандидаты в национальную команду.

Кроме того, «горняки» объявили о продлении контракта с Педриньо на 5 лет. Понятно, что главный аргумент – деньги. У него будет такая зарплата, что никто его не будет держать на скамейке запасных. При Роберто Де Дзерби бразилец играл атакующего полузащитника. Он также может сыграть на фланге и острие атаки. О потенциальной замене Георгию Судакову говорить уже не стоит. Если Жору продадут летом, есть готовый игрок. Виктору Цуканову нужно ждать своего шанса. Если Судаков не уйдет (соответствующего предложения, которое устроит «Шахтер», не будет), то правый фланг полузащиты пострадает. Позиции Марьяна Шведа и так не очень прочны, а вот Александр Зубков – игрок сборной Украины.



Если называть вещи своими именами, то первой жертвой стал Богдан Михайличенко. Несмотря на удачное выступление в сезоне 2022/23, «Шахтер» не выкупил его контракт у «Андерлехта». Не дали шанс Виктору Корниенко. На позицию левого защитника взяли сразу троих легионеров. Всю зиму была информация, что турецкий «Трабзонспор» торгует Ефима Коноплю. Дыма без огня не бывает.

Не следует считать, что «Шахтер» завершил свою трансферную кампанию. Появление летом правого защитника из Бразилии, нового форварда или очередного вингера не станет большим сюрпризом. Летом потратили более 11 млн. евро. Зимой - гораздо больше. Затем будут готовиться к ЛЧ. Деньги есть. Если еще дорого продадут Судакова.

Выходит привычная картина еще до 2014 года – вратарь, центральные защитники, опорник, возможно, правый защитник, игрок середины поля и форвард с украинским паспортом, а все остальные – легионеры. Все к этому очень быстро идет.



Поэтому Вьюнника можно понять. Он не хочет быть третьим запасным, просто тренироваться с командой и иметь минуты за сезон или бродить по арендам. Если только стечение обстоятельств может дать шанс играть за первую команду. Клубы не очень-то хотят брать игроков в аренду, без возможности их выкупить за адекватные деньги. Время играет против Богдана. Летом он находился на молодежном Евро. Сейчас - игрок молодежной сборной Украины. Есть шанс куда-то перейти и строить свою карьеру. Он не хочет подписывать новые контракты на 5 лет и попадать в золотую клетку, потому что футбольных перспектив в этом нет.

Многие молодые футболисты из Академии «Шахтера» нашли себе команды в Европе после начала войны. Даниил Кревсун играет за «Боруссию» Д, Артем Степанов – за «Байер», в «Генте» есть трое выходцев из «Шахтера», в «Хайдуке» – два, в АЗ, «Брюгге». У «Динамо» таких потерь нет. 2005 – 2006 годы удалось сохранить полностью. 2007 год – вратарь Александр Петренко (при Вячеславе Суркисе ему вряд ли что-то светило), Дмитрий Богданов («Динамо» Дрезден), Александр Драган («Аталанта»). Вроде все.

УАФ. Богдан Вьюнник и Дмитрий Крыськив в составе молодежной сборной Украины дошли до полуфинала Евро-2023

На молодежном Евро сборная Украины дошла до полуфинала. Костяк команды – это выходцы из Академии именно «Шахтера» – Анатолий Трубин, Максим Таловеров, Артем Бондаренко, Дмитрий Крыськив, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Алексей Кащук, Богдан Вьюнник. Сегодня Трубин играет в «Бенфике», Мудрик – за «Челси». Таловеров в ЛАСКе. Бондаренко интересовалась «Рома». Кащуком – «Мальорка», «Хайдук», ПАОК, «Партизан». Судакова сейчас связывают с «Ювентусом», «Наполи», «Лейпцигом». Все выглядит не так уж плохо, чтобы отказываться от украинской идентичности.

В сезоне 2022/23 «Шахтер» достаточно неплохо выступал украинским составом в ЛЧ. Никакого провала не было. В гостях разбили «Лейпциг» – 4:1. Дубль сделал Швед. Только невероятный промах Сикана не позволил обыграть «Селтик». С «Реалом» смотрелись очень достойно. Мадридцы едва спаслись в Польше на последних секундах. Тот «Шахтер» реально поддерживала вся страна, потому что игроки были свои. Роль лидеров досталась молодым игрокам, они не подвели.

Не совсем понятно, почему с этого пути следует сворачивать и тратить огромные деньги во время войны на легионеров? Никакого провала не произошло. С Марлоном Гомесом, Кевином и без них «Шахтер» все равно фаворит УПЛ и третья команда в группе ЛЧ. Какого-то значительного прорыва не будет. Украинские футболисты показали, что они конкурентны, могут стоить больших денег и играть на самом высоком уровне. Ищите и воспитывайте новых Мудриков, Трубиных, Судаковых.