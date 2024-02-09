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Товарищеские матчи
Верес
09.02.2024 15:00 – FT 2 : 1
АГМК
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Украина. Премьер лига
09 февраля 2024, 17:28 | Обновлено 09 февраля 2024, 17:55
473
0

Верес на сборах вырвал победу у участника группового раунда азиатской ЛЧ

Матч против АГМК закончился со счетом 2:1

09 февраля 2024, 17:28 | Обновлено 09 февраля 2024, 17:55
473
0
Верес на сборах вырвал победу у участника группового раунда азиатской ЛЧ
НК Верес

Сегодня, 9 февраля 2024 года, состоялся товарищеский матч между узбекским АГМК и украинским «Вересом». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу ровенской команды.

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Подопечные Олега Шандрука быстро забили первый гол в матче – на 15-й минуте отличился Дмитрий Шастал.

Однако в середине второго тайма «Верес» пропустил необязательный гол – 1:1. Ситуацию спас Николай Гайдучик, который вырвал победу для ровенчан на 82-й минуте.

АГМК в этом сезоне чемпионата Узбекистана набрал 46 очков в 26 поединках, что позволяет команде занимать 4-е место в турнирной таблице.

Товарищеские матчи. 9 февраля

АГМК – Верес – 1:2
Голы: ???, 61 – Шастал, 15, Гайдучик, 82

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Верес Ровно АГМК контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Николай Гайдучик Дмитрий Шастал
Источник Sport.ua
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