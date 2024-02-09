Верес на сборах вырвал победу у участника группового раунда азиатской ЛЧ

Сегодня, 9 февраля 2024 года, состоялся товарищеский матч между узбекским АГМК и украинским «Вересом». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу ровенской команды.

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Подопечные Олега Шандрука быстро забили первый гол в матче – на 15-й минуте отличился Дмитрий Шастал.

Однако в середине второго тайма «Верес» пропустил необязательный гол – 1:1. Ситуацию спас Николай Гайдучик, который вырвал победу для ровенчан на 82-й минуте.

АГМК в этом сезоне чемпионата Узбекистана набрал 46 очков в 26 поединках, что позволяет команде занимать 4-е место в турнирной таблице.

Товарищеские матчи. 9 февраля

АГМК – Верес – 1:2

Голы: ???, 61 – Шастал, 15, Гайдучик, 82