Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес – АГМК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Верес
09.02.2024 15:00 – FT 2 : 1
АГМК
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 февраля 2024, 16:50 | Обновлено 09 февраля 2024, 17:41
38
0

Верес – АГМК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

09 февраля 2024, 16:50 | Обновлено 09 февраля 2024, 17:41
38
0
Верес – АГМК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ровенский «Верес» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником киевской команды является АГМК из Узбекистана.

Начало товарищеского матча запланировано на 9 февраля 15:00 по Киеву.

Верес – АГМК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Динамо – Шкендия – 1:1. Гол на счету Ваната. Обзор матча
Не дожали. Динамо сыграло вничью против Шкендии на сборах в Турции
Верес на сборах вырвал победу у участника группового раунда азиатской ЛЧ
товарищеские матчи Верес Ровно учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ АГМК
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
Футбол | 08 февраля 2024, 19:41 108
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций

В Париже определены контуры будущего турнира для сборных

Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Футбол | 09 февраля 2024, 11:35 7
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера

Максим Левицкий был участником матча, во время которого подорвали Ахатя Брагина

«УПЛ не рассматриваю». Вьюнник прокомментировал слухи о своем будущем
Футбол | 09.02.2024, 12:53
«УПЛ не рассматриваю». Вьюнник прокомментировал слухи о своем будущем
«УПЛ не рассматриваю». Вьюнник прокомментировал слухи о своем будущем
Почему Жирона победит Реал? Есть 8 причин, в том числе и наличие Довбика
Футбол | 09.02.2024, 17:45
Почему Жирона победит Реал? Есть 8 причин, в том числе и наличие Довбика
Почему Жирона победит Реал? Есть 8 причин, в том числе и наличие Довбика
Жена Довбика рассказала, в каких топ-клубах хочет играть Артем
Футбол | 08.02.2024, 19:25
Жена Довбика рассказала, в каких топ-клубах хочет играть Артем
Жена Довбика рассказала, в каких топ-клубах хочет играть Артем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без Радукану. Стали известны первые 4 четвертьфиналистки турнира в Абу-Даби
Без Радукану. Стали известны первые 4 четвертьфиналистки турнира в Абу-Даби
07.02.2024, 19:57 3
Теннис
Жирона нашла Довбику и Цыганкову нового тренера. Куда перейдет Мичел?
Жирона нашла Довбику и Цыганкову нового тренера. Куда перейдет Мичел?
07.02.2024, 16:35
Футбол
ЧМ-2024 по биатлону. Украина – седьмая в смешанной эстафете
ЧМ-2024 по биатлону. Украина – седьмая в смешанной эстафете
07.02.2024, 19:35 13
Биатлон
Названа заработная плата игроков основного состава Полесья
Названа заработная плата игроков основного состава Полесья
07.02.2024, 18:47
Футбол
Лунин признался, как отреагировал на трансфер Кепы после травмы Куртуа
Лунин признался, как отреагировал на трансфер Кепы после травмы Куртуа
08.02.2024, 05:30
Футбол
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
07.02.2024, 21:45 36
Футбол
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
08.02.2024, 15:37 36
Футбол
Перес принял важное решение на счет подписания голкипера после слов Лунина
Перес принял важное решение на счет подписания голкипера после слов Лунина
08.02.2024, 17:41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем