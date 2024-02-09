Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига09 февраля 2024, 16:50 | Обновлено 09 февраля 2024, 17:41
38
0
Верес – АГМК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
09 февраля 2024, 16:50 | Обновлено 09 февраля 2024, 17:41
38
0
Ровенский «Верес» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником киевской команды является АГМК из Узбекистана.
Начало товарищеского матча запланировано на 9 февраля 15:00 по Киеву.
Верес – АГМК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 февраля 2024, 19:41 108
В Париже определены контуры будущего турнира для сборных
Футбол | 09 февраля 2024, 11:35 7
Максим Левицкий был участником матча, во время которого подорвали Ахатя Брагина
Футбол | 09.02.2024, 12:53
Футбол | 09.02.2024, 17:45
Футбол | 08.02.2024, 19:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.02.2024, 19:57 3
07.02.2024, 16:35
07.02.2024, 19:35 13
07.02.2024, 18:47
08.02.2024, 05:30
07.02.2024, 21:45 36
08.02.2024, 15:37 36
Футбол