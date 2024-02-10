ШАНДРУК: «Победа вселяет оптимизм. Но были ошибки на фоне усталости»

Главный тренер ровенского Вереса Олег Шандрук проанализировал игру команды в победном спарринге против узбекистанского АГМК (2:1).

«Сборы продолжаются. Мы хотим многое улучшить прямо сейчас и уже. Но такого не бывает. Результат требует времени. Ребята стараются, есть определенные сдвиги. Но есть и над чем работать.

Победа внушает оптимизм. Но были ошибки. Будем над ними работать. Уже и определенная усталость накопилась физическая, и ментально устали. Поэтому завтра будет выходной для обновления.

Дмитрий Шастал забил первый гол за Верес. Все новички быстро проходят адаптацию. И Шастал, и Янаков, и Банада – все сегодня отработали качественно.

Относительно основы на матче чемпионата – сейчас есть определенное понимание. Но в команде есть хорошая конкуренция. И футболисты это понимают».