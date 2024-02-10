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Украина. Премьер лига
10 февраля 2024, 02:41 | Обновлено 10 февраля 2024, 03:12
24
0

ШАНДРУК: «Победа вселяет оптимизм. Но были ошибки на фоне усталости»

Главный тренер Вереса проанализировал игру команды в спарринге с АГМК

10 февраля 2024, 02:41 | Обновлено 10 февраля 2024, 03:12
24
0
ШАНДРУК: «Победа вселяет оптимизм. Но были ошибки на фоне усталости»
ФК Верес Ровно. Олег Шандрук

Главный тренер ровенского Вереса Олег Шандрук проанализировал игру команды в победном спарринге против узбекистанского АГМК (2:1).

«Сборы продолжаются. Мы хотим многое улучшить прямо сейчас и уже. Но такого не бывает. Результат требует времени. Ребята стараются, есть определенные сдвиги. Но есть и над чем работать.

Победа внушает оптимизм. Но были ошибки. Будем над ними работать. Уже и определенная усталость накопилась физическая, и ментально устали. Поэтому завтра будет выходной для обновления.

Дмитрий Шастал забил первый гол за Верес. Все новички быстро проходят адаптацию. И Шастал, и Янаков, и Банада – все сегодня отработали качественно.

Относительно основы на матче чемпионата – сейчас есть определенное понимание. Но в команде есть хорошая конкуренция. И футболисты это понимают».

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товарищеские матчи Верес Ровно учебно-тренировочные сборы Дмитрий Шастал АГМК контрольные матчи УПЛ Евгений Банада Денис Янаков Олег Шандрук пресс-конференция
Источник ФК Верес
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