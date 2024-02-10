Верес – АГМК – 2:1. Мячи Шастала и Гайдучика. Видео голов и обзор матча

Ровенский Верес забил два мяча в ворота узбекистанского АГМК и одержал вторую победу (2:1) на зимних сборах в Турции.

Для ровенчан матч против узбекистанского клуба стал пятым на сборах в Турции. Ранее красно-черные обыграли северомакедонскую Бреру (3:2) и трижды сыграли вничью: со словацким Вионом и датским Люнгбю (0:0), а также с чешским Яблонцом (2:2).

Подопечные Олега Шандрука первыми создали голевую атаку. После подачи с углового головой пробивал Василий Курко – над перекладиной. Впоследствии Марко Мрвальевич сыграл на опережение против голкипера АГМК, однако не смог обработать мяч и упустил шанс.

В конце концов количество Верес превратил в качество. После навесной передачи от Виталия Дахновского с левого фланга Марко Мрвальевич отдал короткую передачу Дмитрию Шасталу, и тот уверенно переиграл голкипера (1:0). Первый гол новичка в красно-черной футболке.

Практически сразу мог удвоить преимущество Марк Мрвальевич, но залез в офсайд. До перерыва Верес продолжал доминировать. После розыгрыша штрафного удара Виталий обработал мяч и пробивал через себя – неудачно.

После перерыва турецкий арбитр проигнорировал падение в штрафной Владислава Шарая. Узбекистанский клуб сумел выдержать удар и реализовал одну из редчайших контратак (1:1).

Впрочем, Верес снова сумел выйти вперед. После очень хорошей индивидуальной игры от Дмитрия Годи и удара по воротам Николай Гайдучик сыграл на добивании (2:1).

В воскресенье, 11 февраля, ровенский Верес планирует сыграть спарринг против чешской Сигмы.

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Товарищеский матч. 9 февраля 2024 года, Турция

Верес (Ровно, Украина) – АГМК (Узбекистан) – 2:1 (1:0)

Голы: Шастал, 15, Гайдучик, 82.

Верес: Паст (Когут, 61), Курко (Мельник, 61), Жулио Сезар (Вовченко, 61), Балан (Гакман, 61), Шевченко (Смиян, 61), Банада (Кучеренко, 61), Кучеров (Кухарук, 61), Шастал (В.Шарай, 46), Дахновский (Янаков, 46), Яго (Годя, 61), Мрвальевич (Гайдучик, 61).

И.о. главного тренера: Олег Шандрук

Видеообзор матча

Видеозапись матча