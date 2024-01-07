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07 января 2024, 09:30 | Обновлено 07 января 2024, 12:00
1141
0

Победы Мудрика, Довбика, парный трофей Киченок, умер 4-кратный чемпион мира

Главные новости за 6 января на Sport.ua

07 января 2024, 09:30 | Обновлено 07 января 2024, 12:00
1141
0
Победы Мудрика, Довбика, парный трофей Киченок, умер 4-кратный чемпион мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик (слева)

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 6 января.

1A. Элегантный гол Стерлинга и агрессивный Мудрик. Челси разбил Престон в Кубке
«Пенсионеры» разгромили команду из Чемпионшипа со счетом 4:0

1B. ВИДЕО. Мудрик воспользовался ошибкой соперника и помог Челси забить гол
Украинский вингер «Челси» удачно пошел в прессинг

2. Довбик шагает дальше. Жирона победила в матче Кубка Испании
Состоялся матч 1/16 финала Кубка Испании

3. Кепа пропустил от команды из 4-го дивизиона. Реал вышел в 1/8 финала Кубка
Королевский клуб обыграл Арандину со счетом 3:1

4. Игнатенко забил и реализовал пенальти. Бордо пробился в 1/16 финала Кубка
Даниил оформил первый мяч с октября 2022 года и помог команде обыграть «Саннуа»

5. Президент Реала планирует продать Лунина и знает, кем его заменить
Новым дублером Тибо Куртуа может стать вратарь «Лас-Пальмаса» Альваро Валлес

6. Прометей сенсационно уступил Калеву-Крамо и отдал лидерство в ЛЭБЛ
Украинская команда проиграла эстонскому клубу со счетом 65:80

7A. Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялась гонка преследования на КМ
В гонке участвовали три украинки

7B. Пидручный, Дудченко и Ко не вошли в топ-30 гонки преследования в Оберхофе
Худшим из украинцев стал Артем Прима, занявший 50-е место

8A. Месть за сестру. Киченок и Остапенко выиграли первый турнир сезона
Украинка Людмила Киченок в паре с Аленой Остапенко выиграли турнир в Брисбене

8B. Ненужные 3 сета перед Гофф. Свитолина вышла в первый финал WTA в 2024 году
Элина не без проблем обыграла Ван Сию в полуфинале турнира в Окленде

8С. Свитолина снялась с турнира в Аделаиде. Костюк vs Калинина, кто у Цуренко?
Марта попала напрямую в основную сетку соревнований

9. Официально и всерьез. Джошуа и Нганну договорились о поединке
Экс-чемпион в хэвивейте и бывший чемпион UFC определят сильнейшего

10A. Умер единственный в истории 4-кратный чемпион мира
Не стало бразильца Марио Загалло

10B. Бразильский титан, который ушел последним. Памяти Марио Загалло
Единственного в истории четырехкратного чемпиона мира не стало в возрасте 92 лет

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Источник Sport.ua
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