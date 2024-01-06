Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина снялась с турнира в Аделаиде. Костюк vs Калинина, кто у Цуренко?
WTA
06 января 2024, 06:50 |
4289
1

Свитолина снялась с турнира в Аделаиде. Костюк vs Калинина, кто у Цуренко?

Марта попала напрямую в основную сетку соревнований

06 января 2024, 06:50 |
4289
1
Свитолина снялась с турнира в Аделаиде. Костюк vs Калинина, кто у Цуренко?
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинские теннисистки Марта Костюк (WTA 38), Ангелина Калинина (WTA 27) и Леся Цуренко (WTA 32) узнали первых соперниц на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде.

Костюк, которая изначально была посеяна под первым номером в квалификации соревнований, попала в основную сетку напрямую. В 1/16 финала украинских болельщиков ждет дерби: Марта сыграет против Калининой.

Победительница матча сыграет против Маркеты Вондроушовой (Чехия, WTA 7) или теннисистки из квалификации.

Цуренко в 1-м раунде проведет поединок против Анастасии Потаповой (WTA 28). Далее украинка может сыграть с Людмилой Самсоновой (WTA 15) или Лаурой Зигемунд (Германия, WTA 92).

На турнире в Аделаиде должна была выступить и первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25), однако она снялась с турнира.

Первой сеяной соревнования в Аделаиде является Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 4), а второй – Джессика Пегула (США, WTA 5).

По теме:
Ждет Свитолину? Гофф вынесла Наварро и вышла в финал турнира в Окленде
Элина Свитолина – Ван Сию. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина Марта Костюк Ангелина Калинина Леся Цуренко WTA Аделаида Анастасия Потапова
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Польша vs Франция. Стал известен первый финалист United Cup 2024
Теннис | 06 января 2024, 07:10 0
Польша vs Франция. Стал известен первый финалист United Cup 2024
Польша vs Франция. Стал известен первый финалист United Cup 2024

Ига Свентек выиграла у Каролин Гарсии, а Хуберт Хуркач обыграл Адриана Маннарино

«Он уже не живет в россии». Американский тренер встал на защиту Тимощука
Футбол | 05 января 2024, 10:15 11
«Он уже не живет в россии». Американский тренер встал на защиту Тимощука
«Он уже не живет в россии». Американский тренер встал на защиту Тимощука

Деннис Люкенс – о бывшем футболисте сборной, который молчит о войне

Свитолина в огне. Определены полуфиналистки турнира в Окленде
Теннис | 05.01.2024, 12:10
Свитолина в огне. Определены полуфиналистки турнира в Окленде
Свитолина в огне. Определены полуфиналистки турнира в Окленде
Мандзын и Пидручный набрали очки в спринте в Оберхофе, победа Долля
Биатлон | 05.01.2024, 13:48
Мандзын и Пидручный набрали очки в спринте в Оберхофе, победа Долля
Мандзын и Пидручный набрали очки в спринте в Оберхофе, победа Долля
Месть за сестру. Киченок и Остапенко выиграли первый турнир сезона
Теннис | 06.01.2024, 04:35
Месть за сестру. Киченок и Остапенко выиграли первый турнир сезона
Месть за сестру. Киченок и Остапенко выиграли первый турнир сезона
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Зрозуміле і адекватне рішення Еліни. Лесі буде непросто, а в дербі наших двох невдах фаворита на даний момент часу визначити нереально.
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Топ-10 футболистов, которые завершили карьеру в 2023 году
Топ-10 футболистов, которые завершили карьеру в 2023 году
04.01.2024, 12:40 12
Футбол
МЧМ хоккею. Германия и Норвегия выдали яркую битву за выживание в элите
МЧМ хоккею. Германия и Норвегия выдали яркую битву за выживание в элите
04.01.2024, 14:37
Хоккей
Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино
Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино
04.01.2024, 15:04 16
Футбол
Швеция разгромила Чехию на пути в финал молодежного ЧМ по хоккею
Швеция разгромила Чехию на пути в финал молодежного ЧМ по хоккею
04.01.2024, 18:23 4
Хоккей
Таблица Ла Лиги. Жирона и Реал делят первое место, Атлетико выпал из топ-4
Таблица Ла Лиги. Жирона и Реал делят первое место, Атлетико выпал из топ-4
05.01.2024, 08:35
Футбол
За ЧМ-2006. Милевский рассказал о самых больших премиальных в карьере
За ЧМ-2006. Милевский рассказал о самых больших премиальных в карьере
04.01.2024, 12:32 6
Футбол
Свитолина уничтожила Боузкову и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде
Свитолина уничтожила Боузкову и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде
05.01.2024, 12:01 41
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем