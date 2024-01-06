Свитолина снялась с турнира в Аделаиде. Костюк vs Калинина, кто у Цуренко?

Украинские теннисистки Марта Костюк (WTA 38), Ангелина Калинина (WTA 27) и Леся Цуренко (WTA 32) узнали первых соперниц на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде.

Костюк, которая изначально была посеяна под первым номером в квалификации соревнований, попала в основную сетку напрямую. В 1/16 финала украинских болельщиков ждет дерби: Марта сыграет против Калининой.

Победительница матча сыграет против Маркеты Вондроушовой (Чехия, WTA 7) или теннисистки из квалификации.

Цуренко в 1-м раунде проведет поединок против Анастасии Потаповой (WTA 28). Далее украинка может сыграть с Людмилой Самсоновой (WTA 15) или Лаурой Зигемунд (Германия, WTA 92).

На турнире в Аделаиде должна была выступить и первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25), однако она снялась с турнира.

Первой сеяной соревнования в Аделаиде является Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 4), а второй – Джессика Пегула (США, WTA 5).