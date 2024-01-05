WTA05 января 2024, 13:03 | Обновлено 05 января 2024, 13:13
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Костюк возглавила посев отбора на турнире WTA 500 в Аделаиде
Украинка попробует пробиться в основную сетку
05 января 2024, 13:03 | Обновлено 05 января 2024, 13:13
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Украинская теннисистка Марта Костюк (№38 WTA) стала лидером посева квалификации на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).
Свой первый матч в отборе Костюк проведет ранним утром 6 января по киевскому времени (время начала встречи – в 05:00). Противостоять Марте будет немка Лаура Зигемунд (№92 WTA).
Победитель встречи между Костюк и Зигемунд затем в финале отбора сыграет с победителем матча между Соснович и Аванесян.
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