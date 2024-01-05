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  4. Костюк возглавила посев отбора на турнире WTA 500 в Аделаиде
WTA
05 января 2024, 13:03 | Обновлено 05 января 2024, 13:13
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0

Костюк возглавила посев отбора на турнире WTA 500 в Аделаиде

Украинка попробует пробиться в основную сетку

05 января 2024, 13:03 | Обновлено 05 января 2024, 13:13
250
0
Костюк возглавила посев отбора на турнире WTA 500 в Аделаиде
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№38 WTA) стала лидером посева квалификации на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

Свой первый матч в отборе Костюк проведет ранним утром 6 января по киевскому времени (время начала встречи – в 05:00). Противостоять Марте будет немка Лаура Зигемунд (№92 WTA).

Победитель встречи между Костюк и Зигемунд затем в финале отбора сыграет с победителем матча между Соснович и Аванесян.

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Марта Костюк Лаура Зигемунд WTA Аделаида
Источник Большой теннис Украины
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