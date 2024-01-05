Костюк возглавила посев отбора на турнире WTA 500 в Аделаиде

Украинская теннисистка Марта Костюк (№38 WTA) стала лидером посева квалификации на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

Свой первый матч в отборе Костюк проведет ранним утром 6 января по киевскому времени (время начала встречи – в 05:00). Противостоять Марте будет немка Лаура Зигемунд (№92 WTA).

Победитель встречи между Костюк и Зигемунд затем в финале отбора сыграет с победителем матча между Соснович и Аванесян.