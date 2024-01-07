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Кубок Испании
Уэска
06.01.2024 20:00 – FT 0 : 2
Райо Вальекано
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Испания
07 января 2024, 00:30 | Обновлено 07 января 2024, 00:38
1137
1

Кепа пропустил от команды из 4-го дивизиона. Реал вышел в 1/8 финала Кубка

Королевский клуб обыграл Арандину со счетом 3:1

07 января 2024, 00:30 | Обновлено 07 января 2024, 00:38
1137
1
Кепа пропустил от команды из 4-го дивизиона. Реал вышел в 1/8 финала Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine

6 января состоялся матч 1/16 финала Кубка Испании между командами «Арандина» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу королевского клуба.

Голами за «сливочных» во втором тайме отличились Хоселу (54, пен.), Диас (55) и Родриго (90+1). На 90+4-й защитник «Реала» Начо срезал мяч в свои ворота после прострела с правого фланга.

Украинский голкипер столичного клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных, уступив место в воротах Кепе Аррисабалаге, который пропустил от команды из 4-го дивизиона.

80 минут со старта в составе «Реала» отыграл арендованный правый защитник у «Шахтера» Винисиус Тобиас. Бразилец был заменен на Альфаро Родригеса.

Кубок Испании. 1/16 финала. 6 января

Арандина – Реал Мадрид – 1:3

Голы: Хоселу, 54 (пен.), Диас, 55, Родриго, 90+1 – Начо, 90+4 (автогол)

Другие результаты дня:

  • Уэска – Райо Вальекано – 0:2 [после доп. времени]
  • Алавес – Бетис – 1:0
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Арандина Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Хоселу пенальти автогол Кепа Аррисабалага Начо Фернандес Браим Диас Родриго Гоес Андрей Лунин Уэска Райо Вальекано Алавес Бетис
Источник Sport.ua
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Viktor Shuper
Кепа пропустив від своїх взагалі-то. його зливають спеціально щоб Лунін в рамі був    
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