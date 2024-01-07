Кепа пропустил от команды из 4-го дивизиона. Реал вышел в 1/8 финала Кубка
Королевский клуб обыграл Арандину со счетом 3:1
6 января состоялся матч 1/16 финала Кубка Испании между командами «Арандина» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу королевского клуба.
Голами за «сливочных» во втором тайме отличились Хоселу (54, пен.), Диас (55) и Родриго (90+1). На 90+4-й защитник «Реала» Начо срезал мяч в свои ворота после прострела с правого фланга.
Украинский голкипер столичного клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных, уступив место в воротах Кепе Аррисабалаге, который пропустил от команды из 4-го дивизиона.
80 минут со старта в составе «Реала» отыграл арендованный правый защитник у «Шахтера» Винисиус Тобиас. Бразилец был заменен на Альфаро Родригеса.
Кубок Испании. 1/16 финала. 6 января
Арандина – Реал Мадрид – 1:3
Голы: Хоселу, 54 (пен.), Диас, 55, Родриго, 90+1 – Начо, 90+4 (автогол)
Другие результаты дня:
- Уэска – Райо Вальекано – 0:2 [после доп. времени]
- Алавес – Бетис – 1:0
⏱’ | FINAL del partido en Aranda— Arandina C.F. (@ArandinaCF) January 6, 2024
Noche histórica para @aranda_megusta y su gente y recuerdo imborrable para todos los asistentes. Nos llevamos el honor de haber visto debutar a Güller y haber sido el primer club en marcar en #CopaDelRey al Madrid.@ArandinaCF 1️⃣@RealMadrid 3️⃣ pic.twitter.com/K9uxCoEE7J
🏁 @ArandinaCF 1-3 @RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 6, 2024
⚽ 54' @JoseluMato9 (p.)
⚽ 55' @Brahim
⚽ 90'+1' @RodrygoGoes
⚽ 90'+3' Nacho (p.p.)#CopaDelRey | #Emirates pic.twitter.com/gp3twkx86L
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