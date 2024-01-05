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Кубок Испании
Арандина
06.01.2024 22:30 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Испании
05 января 2024, 22:15 |
209
0

Арандина – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 января в 22:30 матч Кубка Испании

05 января 2024, 22:15 |
209
0
Арандина – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

В субботу, 6 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Арандина» и мадридский «Реал». Матч состоится на стадионе «Эль-Монтесильо» и начнется в 22:30.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Арандина» – представитель четвертого по силе испанского дивизиона, который является последней командой турнирной таблицы, в 16 матчах турнира «Арандина» набрала всего 10 очков.

«Реал», в составе которого выступает украинский вратарь Андрей Лунин, идет на первом месте в испанской Ла Лиге с 48 очками в активе.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Арандина – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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