В субботу, 6 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Арандина» и мадридский «Реал». Матч состоится на стадионе «Эль-Монтесильо» и начнется в 22:30.

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«Арандина» – представитель четвертого по силе испанского дивизиона, который является последней командой турнирной таблицы, в 16 матчах турнира «Арандина» набрала всего 10 очков.

«Реал», в составе которого выступает украинский вратарь Андрей Лунин, идет на первом месте в испанской Ла Лиге с 48 очками в активе.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Арандина – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция