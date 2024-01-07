Арандина – Реал – 1:3. Как Кепа пропустил автогол Начо. Видео голов и обзор
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Вечером 6 января в матче 1/16 финала Кубка Испании между командами «Арандина» и «Реал» Мадрид зафиксирован счет 1:3.
У галактикос отличились Хоселу (пен.), Браим Диас и Родриго.
На 90+4 минуте защитник «Реала» Начо срезал мяч в ворота, которые защищал Кепа Аррисабалага.
Украинский голкипер столичного клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных.
Кубок Испании. 1/16 финала. 6 января
Арандина – Реал Мадрид – 1:3
Голы: Начо, 90+3 (автогол) – Хоселу, 54 (пен), Браим Диас, 55, Родриго, 90+1
Видео голов и обзор матча
События матча
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