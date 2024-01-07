Вечером 6 января в матче 1/16 финала Кубка Испании между командами «Арандина» и «Реал» Мадрид зафиксирован счет 1:3.

У галактикос отличились Хоселу (пен.), Браим Диас и Родриго.

На 90+4 минуте защитник «Реала» Начо срезал мяч в ворота, которые защищал Кепа Аррисабалага.

Украинский голкипер столичного клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

Кубок Испании. 1/16 финала. 6 января

Арандина – Реал Мадрид – 1:3

Голы: Начо, 90+3 (автогол) – Хоселу, 54 (пен), Браим Диас, 55, Родриго, 90+1

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