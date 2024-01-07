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Кубок Испании
Арандина
06.01.2024 22:30 – FT 1 : 3
Реал Мадрид
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Испания
07 января 2024, 02:00 | Обновлено 07 января 2024, 02:36
132
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Арандина – Реал – 1:3. Как Кепа пропустил автогол Начо. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Испании

07 января 2024, 02:00 | Обновлено 07 января 2024, 02:36
132
0
Арандина – Реал – 1:3. Как Кепа пропустил автогол Начо. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 января в матче 1/16 финала Кубка Испании между командами «Арандина» и «Реал» Мадрид зафиксирован счет 1:3.

У галактикос отличились Хоселу (пен.), Браим Диас и Родриго.

На 90+4 минуте защитник «Реала» Начо срезал мяч в ворота, которые защищал Кепа Аррисабалага.

Украинский голкипер столичного клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

Кубок Испании. 1/16 финала. 6 января

Арандина – Реал Мадрид – 1:3

Голы: Начо, 90+3 (автогол) – Хоселу, 54 (пен), Браим Диас, 55, Родриго, 90+1

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Raly (Арандина).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Реал Мадрид).
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Хоселу (Реал Мадрид).
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пенальти Реал Мадрид автогол Кубок Испании по футболу Хоселу Начо Фернандес Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Арандина Браим Диас Родриго Гоес
Источник Sport.ua
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