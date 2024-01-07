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  4. АНЧЕЛОТТИ: «Лунин или Кепа в Суперкубке? Выберу. Куртуа тренировался утром»
Кубок Испании
Арандина
06.01.2024 22:30 – FT 1 : 3
Реал Мадрид
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Испания
07 января 2024, 01:15 |
324
0

АНЧЕЛОТТИ: «Лунин или Кепа в Суперкубке? Выберу. Куртуа тренировался утром»

Вопрос с вратарской позицией в «Реале» окончательно не решен

07 января 2024, 01:15 |
324
0
АНЧЕЛОТТИ: «Лунин или Кепа в Суперкубке? Выберу. Куртуа тренировался утром»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

6 января состоялся матч 1/16 финала Кубка Испании между командами «Арандина» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу королевского клуба.

После завершения встречи наставнику «сливочных» Карло Анчелотти задали уже традиционный вопрос о вратарской позиции, за которую конкурируют Кепа Аррисабалага (играл с «Арандиной») и украинец Андрей Лунин в отсутствии Тибо Куртуа:

«Кепа или Лунин в Суперкубке? Они оба хороши. Я выберу», – заявил Карло.

Также Анчелотти поделился информацией о восстановлении основного голкипера команды Тибо Куртуа, который выбыл еще в начале сезона:

«Куртуа тренировался на поле сегодня утром, легко, постепенно. Не торопимся. То же самое касается и Милитао».

10 января «Реал» сыграет в полуфинал Суперкубка Испании против «Атлетико». Розыгрыш трофея пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В еще одном полуфинальном матче встретятся «Барселона» и «Осасуна».

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Карло Анчелотти пресс-конференция Андрей Лунин Тибо Куртуа Суперкубок Испании по футболу Кубок Испании по футболу Реал Мадрид Арандина
Источник Twitter
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