АНЧЕЛОТТИ: «Лунин или Кепа в Суперкубке? Выберу. Куртуа тренировался утром»

6 января состоялся матч 1/16 финала Кубка Испании между командами «Арандина» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу королевского клуба.

После завершения встречи наставнику «сливочных» Карло Анчелотти задали уже традиционный вопрос о вратарской позиции, за которую конкурируют Кепа Аррисабалага (играл с «Арандиной») и украинец Андрей Лунин в отсутствии Тибо Куртуа:

«Кепа или Лунин в Суперкубке? Они оба хороши. Я выберу», – заявил Карло.

Также Анчелотти поделился информацией о восстановлении основного голкипера команды Тибо Куртуа, который выбыл еще в начале сезона:

«Куртуа тренировался на поле сегодня утром, легко, постепенно. Не торопимся. То же самое касается и Милитао».

10 января «Реал» сыграет в полуфинал Суперкубка Испании против «Атлетико». Розыгрыш трофея пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В еще одном полуфинальном матче встретятся «Барселона» и «Осасуна».