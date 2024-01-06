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Кубок Испании
Арандина
06.01.2024 22:30 - : -
Реал Мадрид
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Испания
06 января 2024, 08:03 |
96
0

Арандина – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Испании

Поединок состоится 6 декабря в 22:30 по Киеву

06 января 2024, 08:03 |
96
0
Арандина – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

6 января на «Эль-Монтесильо» пройдет матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором «Арандина» встретится с «Реал» (Мадрид). Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Арандина

Команда была основана только в 1987-м году. Все, что получалось у бело-синих на пике, это несколько раз, и то ненадолго, подниматься на уровень третьего дивизиона страны. А вплоть до весны играли и вовсе на пятом уровне. И только сейчас вышло подняться в Сегунда Федерасьон, на четвертый, тоже далеко не профессиональный, этаж испанского футбола. Там мало что получается, но при этом в 1/32 финала аутсайдер уже справился с представителем Примеры - Кадисом, победив его на фоне ливня. Теперь на арену со всего 6 тысячами мест для зрителей приезжает 1 из пары главных грандов всеиспанского масштаба. И итоги жеребьевки вызвали бурную радость андердога, и их можно понять, ведь второго такого шанса выйти на 1 газон со звездами из столицы, скорее всего, больше не подвернется.

Реал (Мадрид)

Клуб в прошлом сезоне напоследок выиграли как раз Копу дель Рей, частично реабилитировавшись за неудачу в основных турнирах, Лиге чемпионов и Примере. Сейчас подопечные Карло Анчелотти пытаются там отвоевать позиции. И, несмотря на то, что сразу несколько игроков основной обоймы получили тяжелые повреждения и вылетели надолго, в целом получается. В еврокубке испанский гранд легко и уверенно выиграли свою группу. А в Примере главным соперником довольно неожиданно стала Жирона - от привычных конкурентов, Барселоны и Атлетико, получилось оторваться к концу первого круга. А 2024-й начался с тяжелой победы над Мальоркой. Единственный гол забил после перерыва Рюдигер.

Статистика личных встреч

Стороны находятся просто на разных футбольных планетах. Конечно же, они никогда не пересекались раньше друг с другом.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут только победы гранда. Но им не захочется убиваться на поле андердога, и так травмированных масса. Ставим на то, что сверхмотивированный аутсайдер дома оформит победу при форе +2,5 голов (коэффициент - 1,94).

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Источник Sport.ua
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