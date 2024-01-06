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Испания
06 января 2024, 20:56 | Обновлено 06 января 2024, 21:02
399
0

Довбик шагает дальше. Жирона победила в матче Кубка Испании

Состоялся матч 1/16 финала Кубка Испании

06 января 2024, 20:56 | Обновлено 06 января 2024, 21:02
399
0
Довбик шагает дальше. Жирона победила в матче Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 6 января 2024 года, состоялся матч 1/16 финала Кубка Испании между «Эльче» и каталонской «Жироной». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.

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Первый гол в поединке на 37-й минуте забил нидерландский защитник Дейли Блинд, который вышел на замену вместо травмированного Эрика Гарсии. Преимущество каталонцев на 67-й минуте закрепил бразилец Ян Коуту.

Украинский нападающий Артем Довбик вышел на поле на 75-й минуте, но не сумел отличиться результативным действием. Виктор Цыганков пропускал матч из-за повреждения.

Кубок Испании. 1/16 финала. 6 января.

Эльче – Жирона – 0:2
Голы: Блинд, 37, Коуту, 67

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Эльче – Жирона. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Испании
Жирона Эльче Кубок Испании по футболу Артем Довбик Виктор Цыганков Дэйли Блинд Ян Коуту
Источник Sport.ua
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