Довбик шагает дальше. Жирона победила в матче Кубка Испании
Состоялся матч 1/16 финала Кубка Испании
Сегодня, 6 января 2024 года, состоялся матч 1/16 финала Кубка Испании между «Эльче» и каталонской «Жироной». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.
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Первый гол в поединке на 37-й минуте забил нидерландский защитник Дейли Блинд, который вышел на замену вместо травмированного Эрика Гарсии. Преимущество каталонцев на 67-й минуте закрепил бразилец Ян Коуту.
Украинский нападающий Артем Довбик вышел на поле на 75-й минуте, но не сумел отличиться результативным действием. Виктор Цыганков пропускал матч из-за повреждения.
Кубок Испании. 1/16 финала. 6 января.
Эльче – Жирона – 0:2
Голы: Блинд, 37, Коуту, 67
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Girona FC (@GironaFC) January 6, 2024
⚽️ @BlindDaley
⚽️ @yancoutoo2
🏆 CAP A VUITENS!
🔴⚪️ #ElcheGirona pic.twitter.com/ckIYbfJFB1
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