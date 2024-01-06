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Кубок Испании
Эльче
06.01.2024 19:00 – FT 0 : 2
Жирона
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Испания
06 января 2024, 23:25 |
555
0

Эльче – Жирона – 0:2. Как Мичел ведет Довбика и Ко к Кубку. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Испании

06 января 2024, 23:25 |
555
0
Эльче – Жирона – 0:2. Как Мичел ведет Довбика и Ко к Кубку. Видео голов
ФК Жирона

6 января состоялся матч 1/16 финала Кубка Испании между командами «Эльче» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «красно-белых».

Украинский форвард гостей Артем Довбик начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 75-й, отыграв в общей сложности 20 минут с учетом добавленного времени.

Первый гол в поединке на 37-й минуте забил нидерландский защитник Дейли Блинд, который вышел на замену вместо травмированного Эрика Гарсии. Преимущество подопечных Мичела на 67-й минуте закрепил бразилец Ян Коуту.

Кубок Испании. 1/16 финала. 6 января

Эльче – Жирона – 0:2

Голы: Блинд, 37, Коуту, 67

Видео голов и обзор матча:

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Коуту (Жирона).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Дейли Блинд (Жирона).
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Источник Sport.ua
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