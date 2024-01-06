6 января состоялся матч 1/16 финала Кубка Испании между командами «Эльче» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «красно-белых».

Украинский форвард гостей Артем Довбик начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 75-й, отыграв в общей сложности 20 минут с учетом добавленного времени.

Первый гол в поединке на 37-й минуте забил нидерландский защитник Дейли Блинд, который вышел на замену вместо травмированного Эрика Гарсии. Преимущество подопечных Мичела на 67-й минуте закрепил бразилец Ян Коуту.

Кубок Испании. 1/16 финала. 6 января

Эльче – Жирона – 0:2

Голы: Блинд, 37, Коуту, 67

Видео голов и обзор матча: