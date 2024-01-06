Эльче – Жирона – 0:2. Как Мичел ведет Довбика и Ко к Кубку. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Испании
6 января состоялся матч 1/16 финала Кубка Испании между командами «Эльче» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «красно-белых».
Украинский форвард гостей Артем Довбик начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 75-й, отыграв в общей сложности 20 минут с учетом добавленного времени.
Первый гол в поединке на 37-й минуте забил нидерландский защитник Дейли Блинд, который вышел на замену вместо травмированного Эрика Гарсии. Преимущество подопечных Мичела на 67-й минуте закрепил бразилец Ян Коуту.
Кубок Испании. 1/16 финала. 6 января
Эльче – Жирона – 0:2
Голы: Блинд, 37, Коуту, 67
Видео голов и обзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Не стало бразильца Марио Загалло
Даниил оформил первый мяч с октября 2022 года и помог команде обыграть «Саннуа»