МИЧЕЛ: «Можем смотреть на Кубок Испании с оптимизмом»

Главный тренер «Жироны» Мичел Санчес прокомментировал победный поединок для его команды в 1/16 финала Кубка Испании против «Эльче» (2:0).

«Я доволен, потому что мы играли с очень сложным соперником, который начал матч гораздо лучше нас. Я счастлив, потому что мы вышли в следующий раунд, а это очень важный вызов. Мы можем смотреть на этот турнир с оптимизмом. Увидим, кого мы получим в следующем раунде. Хотя многое может произойти в игре, мы будем продолжать с положительной энергией и большим энтузиазмом.

Мне все равно, кто будет нашим следующим соперником в Кубке, потому что один матч будет трудным для всех. Хотя я хотел бы, чтобы мы сыграли дома, потому что болельщики тоже заслуживают домашней игры. И нам было бы хорошо играть при поддержке фанатов.

Нам не нужно думать только о турнирах, мы должны играть матч за матчем и смотреть, как далеко мы можем зайти в Кубке, а в Ла Лиге продолжать держаться уровня, на котором мы сейчас находимся.

Я не думаю, что участие в двух турнирах обременит нас. Ни в одном из них мы не обязаны быть чемпионами, но у нас есть надежда зайти очень далеко. Задача состоит в том, чтобы иметь непрерывность, чтобы быть в состоянии добиться этого. Давайте наслаждаться.

Мы видим «Реал», «Барсу» и «Атлетико» – это команды, созданные для того, чтобы побеждать каждый день, с них есть такой спрос, а у нас его нет. Кубок нам нравится, и он дает нам возможность в двух отборочных раундах попасть в полуфинал», – сказал Мичел.