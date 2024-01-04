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Кубок Испании
04 января 2024, 11:34 | Обновлено 04 января 2024, 11:41
162
0

Эльче – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 января в 19:00 матч Кубка Испании

04 января 2024, 11:34 | Обновлено 04 января 2024, 11:41
162
0
Эльче – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Жирона

В субботу, 6 декабря, состоится матч 1/16 Кубка Испании, в котором сыграют «Эльче» и «Жирона».

Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Эльче» – представитель второго по силе испанского дивизиона, который в 21 матче турнира набрал 30 очков и занимает 12 место в турнирной таблице.

«Жирона», в составе которой выступают украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков, идет на втором месте в испанской Ла Лиге с 48 очками в активе.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Эльче – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Эльче Жирона Кубок Испании по футболу Артем Довбик Виктор Цыганков смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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