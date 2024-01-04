Эльче – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 января в 19:00 матч Кубка Испании
В субботу, 6 декабря, состоится матч 1/16 Кубка Испании, в котором сыграют «Эльче» и «Жирона».
Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.
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«Эльче» – представитель второго по силе испанского дивизиона, который в 21 матче турнира набрал 30 очков и занимает 12 место в турнирной таблице.
«Жирона», в составе которой выступают украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков, идет на втором месте в испанской Ла Лиге с 48 очками в активе.
Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.
Эльче – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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