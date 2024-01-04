В субботу, 6 декабря, состоится матч 1/16 Кубка Испании, в котором сыграют «Эльче» и «Жирона».

Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

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«Эльче» – представитель второго по силе испанского дивизиона, который в 21 матче турнира набрал 30 очков и занимает 12 место в турнирной таблице.

«Жирона», в составе которой выступают украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков, идет на втором месте в испанской Ла Лиге с 48 очками в активе.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Эльче – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция