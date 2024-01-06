6 января на «Мануэль Мартинес Валеро» пройдет матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором «Эльче» встретится с «Жироной». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Эльче

Команда смогла провести очередные несколько лет кряду в Примере. Но, как часто бывало и до этого, она в итоге вылетела в Сегунду по итогам розыгрыша 2022/2023 - с последнего места, набрав жалкие 25 очков. Понятно, что на эту темпораду зелено-полосатые ставили задачу вернуться назад, в Примеру. И, похоже, уже понимают, что этого не добьются. Разве что за топ-6 еще можно будет зацепиться, а уж потом попробуют выиграть стыковые поединки. Были отдельные отрезки, когда казалось, что удается набрать обороты. Но потом были новые провальные отрезки. Чего стоит концовка прошлого календарного года, когда последовательно проиграли Картахене (1-2 дома) и Овьедо (2-3 на выезде), да и с Мирандесом ограничились только нулевой ничьей. В итоге на каникулы ушли с тридцатью очками после 21 поединка - они так делят 10-12 место.

Жирона

Клуб якобы готовится третье трансферное окно кряду подписывать игроков сборной Украины. Первой ласточкой, из желто-синих, стал Виктор Цыганков, и он помог прошлой весной новичку Примеры мощно закончить прошлую темпораду, не просто избежав возвращения в Сегунду, но и финишировав в верхней части таблицы. Летом к нему присоединился Довбик, и Артем стал лучшим бомбардиром своего нового клуба, и одним из сильнейших голеадоров розыгрыша. Его голы помогли идти в лидерах розыгрыша. Теперь оформляют Пихаленка, и, с учетом новых амбициозных задач, подопечным Мичела Санчеса не помешает. Новый год начали с битвы с Атлетико, которая, конечно, отобрала массу сил. Стоит ли их тратить еще и в кубке?

Статистика личных встреч

У Эльче было преимущество в рамках Сегунды. Но в прошлом сезоне, уже в Примере, жирондинцы выиграли оба поединка.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы гостей. Но им важно сэкономить силы. Так что ограничимся тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,9).