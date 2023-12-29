Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?

Начиная с 29 декабря и по 7 января включительно каждый пользователь Sport.ua может проголосовать за лучшего спортсмена Украины в 2023 году.

В 2022 году лучшим спортсменом года стал боксер Александр Усик, который опередил в голосовании легкоатлетку Ярославу Магучих и фристайлиста Александра Абраменко.

7 января 2023 года будет подведен итог и названо имя лучшего спортсмена года! Проголосовать можно на сайте Sport.ua и в Telegram-канале Sport.ua.

Предыдущие победители по годам:

2010 – Виталий Кличко

2011 – Владимир Кличко

2012 – Александр Усик

2013 – Богдан Бондаренко

2014 – Валентина Семеренко

2015 – Олег Верняев

2016 – Юрий Чебан

2017 – Василий Ломаченко

2018 – Элина Свитолина

2019 – Дарья Билодид

2020 – Дарья Билодид

2021 – Жан Беленюк

2022 – Александр Усик

Марина БЕХ-РОМАНЧУК, легкая атлетика

Getty Images/Global Images Ukraine. Марина Бех-Романчук

Этот год стартовал для Марины не совсем удачно. В середине февраля украинка травмировала стопу на турнире во Франции, после чего ей пришлось досрочно завершить зимний сезон. Возвращение состоялось в конце мая на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате. На соревнованиях в Марокко Марина в тройном прыжке показала результат 14,65 м, чего оказалось достаточно для 2-го места. На следующем старте она взяла медаль в прыжках в длину, показав свой лучший результат сезона (6.59 м). В июне в Осло Марина прыгнула тройной уже на 14,75 м, а через несколько недель завоевала золотую медаль на Европейских играх. В середине июля в Хожуве украинка не только взяла «серебро» на этапе Бриллиантовой лиги, но и добыла олимпийскую лицензию.

Главным стартом года для легкоатлетов стал чемпионат мира в Будапеште, для Бех-Романчук он начался плачевно: в прыжках в длину ей не удалось пройти квалификацию из-за трех заступов. Зато в тройном прыжке все началось фантастически: уже в первой попытке удалось улететь на 15 метров ровно. Одна из главных звезд легкой атлетики Юлимар Рохас в тот вечер прыгала отвратительно и едва не завершила выступление уже после третьего прыжка, но в последней попытке все же улетела за 15 м, остальные чуть не дотянули до этой отметки. Марина завоевала вторую серебряную медаль ЧМ на открытом воздухе и первую за 10 лет для Украины в этой дисциплине. Завершить сезон еще одним большим успехом не получилось, финал Бриллиантовой лиги в Юджине пришлось пропустить из-за болезни.

Артем ДОВБИК, футбол

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

2023 год точно стал лучшим в карьере форварда «Жироны» и сборной Украины Артема Довбика.

Весной 26-летний нападающий вместе с «Днепром-1» бросил вызов гранду украинского футбола – донецкому «Шахтеру». Днепряне долго боролись за звание чемпиона Украины, но, к сожалению для Артема, в предпоследнем туре потеряли математические шансы на первый трофей в своей истории.

Сам Артем провел лучшую для себя кампанию: 24 забитых мяча и 6 голевых передач за сезон Украинской Премьер-лиги. В частности, 14 голов он забил именно в 2023 году.

Однако Артем вряд ли оказался бы в списке лучших спортсменов Украины, если бы не летний трансфер в «Жирону». Сейчас скромная каталонская команда - среди лидеров чемпионата Испании, а Артем Довбик является настоящим лидером и главным бомбардиром команды. На его счету уже 11 забитых мячей и 4 голевые передачи за сезон, и Артем не собирается останавливаться на этом.

Илья КОВТУН, спортивная гимнастика

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Ковтун

Историческим и успешным стал 2023 год для 20-летнего украинского гимнаста Ильи Ковтуна, который родом из Черкасс. Весной он стал бронзовым призером чемпионата Европы в многоборье. К финалу Ковтун подходил лидером соревнований и их фаворитом, но пропустил вперед представителя Турции Адема Асила и британца Джейка Джармана.

Затем Илья блеснул завоеванием 4 наград на этапе Кубка мира в Каире, где взял золото в вольных упражнения, на брусьях и на перекладине, а также бронзу на коне.

В октябре стало понятно, что все успехи Ковтуна до этого были прологом к его настоящему триумфу – на чемпионате мира Илья завоевал серебро в многоборье. По результатам выступления на шести снарядах он уступил только японцу Дайки Хасимото. Серебряная медаль Ковтуна стала лучшим результатом в истории Украины в многоборье на чемпионатах мира. Не лишним будет вспомнить и напомнить, что подопечный тренера Ирины Горбачевой (Надюк) на ЧМ-2021 в многоборье был бронзовым призером.

Дмитрий КОТОВСКИЙ, фристайл

Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Котовский

Лыжник-фристайлист Дмитрий Котовский в уходящем году собрал внушительный «урожай» медалей на этапах Кубка мира.

В январе украинец в канадском Ле-Реле стал бронзовым призером, а на следующий день занял второе место. А уже на следующих этапах Кубка Мира в американском Ред-Дире и швейцарском Энгадине в начале марта Котовский одержал свои первые победы на соревнованиях такого уровня. При этом он исполнил элемент «Ураган» (тройное сальто с пятью винтами), за который получил 138.82 балла. Эта оценка стала новым национальным рекордом и шестым результатом в истории.

В итоге Котовский завершил сезон 2022/23 в Кубке мира на втором месте, а в конце зимы добавил к этому третье место в командной акробатике на чемпионате мира в Грузии, которое завоевал совместно с Анастасией Новосад и Александром Окипнюком.

Сезон 2023/24 Дмитрий Котовский начал с третьего места на этапе Кубка мира в финской Руке в начале декабря, а через неделю там же одержал победу и заканчивает 2023 год лидером зачета Кубка мира.

Людмила ЛУЗАН, гребля на байдарках и каноэ

Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Лузан

Для лидера команды Украины в гребле на каноэ Людмилы Лузан сезон 2023 сложился, возможно, не так хорошо, как предыдущий, когда украинка стала двукратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой мира, но свое место в топе лучших спортсменов года она заслужила.

В уходящем году в конце мая Лузан съездила на второй этап Кубка мира в польскую Познань, где одержала победы на каноэ-одиночке на дистанциях 200 и 500 метров, которые дополнила третьим местом в паре с Валерией Теретой в соревнованиях каное-двоек.

Еще одно крупное достижение лидер команды Украины установила на Европейских играх, где стала чемпионкой на дистанции 500 метров в каное-одиночках и с все той же Валерией Теретой забрала 500 метров в соревнованиях каноэ двоек. Дополнила эти два золота Лузан серебром на «двухсотке» в каноэ-одиночке.

Был также у Людмилы Лузан финал А чемпионата мира в конце августа в Дуйсбурге на той же «двухсотке» в каноэ-одиночке. Однако там она попасть на подиум не смогла, финишировав на седьмой позиции.

Благодаря всем этим достижением Людмила Лузан завершила сезон лидером мирового рейтинга на дистанции 500 метров и на втором месте на «двухсотке».

Ярослава МАГУЧИХ, легкая атлетика

Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослава Магучих

Для звездной прыгуньи в высоту Ярославы Магучих 2023 год, пожалуй, стал самым успешным в карьере. Четыре победы на этапах Бриллиантовой лиги (Рабат, Сямэн, Брюссель и Юджин), золото чемпионата Европы в помещении в Стамбуле и Европейских игр в польском Хожуве – список впечатляет.

Но, прежде всего, 2023 год запомнится для Магучих тем, что принес ей самый громкий на данный момент успех в карьере – золото чемпионата мира в Будапеште. Ярослава уже не один год считается мегаталантом и по общему уровню, наверное, лучшей прыгуньей мира, но на главных стартах – чемпионатах мира и Олимпиаде в Токио – она постоянно немного не дотягивалась до большого титула, довольствуясь то серебром, то бронзой.

В Будапеште этот, прежде всего, психологический барьер был преодолен, и Ярослава завоевала столь долгожданное и заслуженное золото. Очень важный и своевременный заряд уверенности накануне олимпийского сезона 2024 года. И к Играм в Париже Магучих движется в статусе явного фаворита №1 в своей дисциплине, и будем надеяться, год грядущий принесет Ярославе еще более громкий триумф.

Олег ПЛОТНИЦКИЙ, волейбол

Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Плотницкий

Капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий, безусловно, может занести 2023 год в актив. 26-летний доигровщик вывел «сине-желтых» в плей-офф чемпионата Европы, который проходил в 8 городах Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиля. Сборная Украины вышла в четвертьфинал турнира, где навязала борьбу Словении, но, к сожалению, уступила в четырех партиях будущему бронзовому призеру турнира. Добавим, что на чемпионате Европы сборная Украины повторила свой результат 2019 года, когда она также играла в четвертьфинале. Также Олег помог украинской команде добраться до финала волейбольной Евролиги и полуфинала Кубка претендентов, где украинцы не смогли пройти турецкий барьер.

На клубном уровне Олег выиграл Суперкубок Италии, а недавно добавил к этому трофею и титул клубного чемпиона мира. В финальном матче его «Перуджа» обыграла бразильский «Минас», а Плотницкий был признан лучшим игроком и доигровщиком турнира. Также Олег вместе с итальянским клубом дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Начиная с 2019 года, Плотницкий выиграл на клубном уровне четыре Суперкубка Италии, Кубок Италии и дважды стал чемпионом мира среди клубов. Сейчас он вместе с «Перуджей» показывает выдающуюся игру, а итальянский клуб является лидером турнирной таблицы местного чемпионата.

Элина СВИТОЛИНА, теннис

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

После рождения дочери Скай Свитолина снова начала феерить на корте. Возвращение состоялось в апреле на турнире WTA 500 в Чарльстоне. Тогда Элина уступила Юлии Путинцевой, но показала никуда не потерявшийся характер и желание побеждать.

В мае на турнире WTA 125 в Сен-Мало украинка дошла до полуфинала, где уступила Слоан Стивенс, а под конец месяца выиграла первый турнир после камбека. Свитолина стала чемпионкой соревнований WTA 250 в Страсбурге, в финале выиграв у россиянки Анны Блинкой.

Элина продолжила показывать супертеннис и успешно выступила на Ролан Гаррос, неожиданно дойдя до четвертьфинала. На своем пути украинка «закрыла» Тревизан, Хантер, Блинкову и Касаткину, а в четвертьфинале с боем проиграла Соболенко.



Больших ожиданий от Элины на траве не было, ведь травяное покрытие очень специфично. Но именно Уимблдон стал для Элины лучшим турниром сезона. Там Свитолина выиграла у 5 победительниц турниров Grand Slam подряд: Винус Уильямс, Элизе Мертенс (в паре брала 3 турнира ТБШ) Софию Кенин, Викторию Азаренко и первую ракетку Игу Свентек. Но в финал Эли пройти не сумела, уступив будущей победительнице Маркете Вондроушовой.

US Open стал для Свитолиной последним турниром в сезоне, где украинка в 3-м раунде не без борьбы проиграла Джессике Пегуле.

У Свитолиной появились проблемы с ногой и она досрочно завершила сезон, но уже сейчас вовсю тренируется и готовится к предстоящему новому сезону.

За год из 2-й тысячи Элина Свитолина поднялась на 25-ю строчку рейтинга WTA. Украинка получила награду от WTA – камбек года.

Александр УСИК, бокс

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

В прошлом году Александр Усик с большим отрывом победил в голосовании Sport.ua, проведя в ринге всего один бой. Зато какой – реванш с Энтони Джошуа, в котором украинец снова победил, сохранив у себя титулы в хевивейте – WBA (Super), IBF, WBO и IBO. В коллекции 36-летнего украинца не хватает только пояса WBC, которым владеет Тайсон Фьюри. Поклонники бокса во всем мире ждали объединительного боя в супертяжелом весе в конце нынешнего года, но Тайсон Фьюри, подписав предварительный контракт, снова соскочил, отсрочив бой с Усиком на февраль 2024 года.

Поэтому в активе Александра в 2023 году также один поединок. 26 августа во Вроцлаве украинец провел защиту поясов в поединке против британца Даниэля Дюбуа. Усик провел доминирующий поединок, переигрывая соперника в каждом из раундов. Если бы не удар Дюбуа ниже пояса в пятом раунде, бой, не исключено, завершился бы для него намного раньше. А так Усику пришлось брать время на восстановление, после чего он снова стал методично разбивать оборону британца. В 9-м раунде Дюбуа не выдержал удар украинца, упав в нокдаун. Рефери открыл счет, но Дюбуа не спешил подниматься, очевидно, понимая, что дальше ему ловить нечего.

В 2024-м нас ждет супербой Александра Усика с Тайсоном Фьюри. Надеемся, что на этот раз проведению поединка уже ничего не помешает – и мы получим абсолютного чемпиона мира в хевивейте из Украины.

Ольга ХАРЛАН, фехтование

Getty Images/Global Images Ukraine. Ольга Харлан

Саблистка Ольга Харлан уже давала понять, что Олимпиада-2024 станет последним большим турниром в карьере, поэтому 2023 год был важным в плане подготовки. Если говорить о спортивной составляющей, то у Харлан все было достаточно хорошо. Спортсменка выигрывала медали на этапах Кубка мира и Гран-при как в личных соревнованиях, так и командных, а на Европейских Играх Ольга завоевала золото.

Однако выступления отошли на второй план летом, когда состоялся чемпионат мира по фехтованию. В первом раунде Харлан попала на спортсменку из россии, которой после победы отказалась пожать руку. И началось – скандал, несправедливая дисквалификация и разборки с федерацией фехтования. К счастью, Ольга продолжила выступления в командном зачете, где сборная Украины в поединке за бронзу уступила Южной Корее.

Международный олимпийский комитет, пытаясь замять неудобную для себя ситуацию, выдал Харлан олимпийскую лицензию на Игры-2024, однако вряд ли это вернуло украинке нервное здоровье, потраченное из-за этой ситуации. Радует, что Ольгу поддержали спортсмены, государство и болельщики, оценившие действия украинки против коррумпированных чиновников.

Сейчас Харлан сосредоточена на том, чтобы гарантировать сборной Украины лицензию на Игры, а также на своем здоровье. Последние турниры Харлан проводила с болями в ноге, и будем надеяться, что к важнейшему олимпийскому году спортсменка подойдет в полном порядке.