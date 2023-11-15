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15 ноября 2023, 09:20 | Обновлено 15 ноября 2023, 09:32
726
0

Ребров ставит тактику, Аль-Наср может сыграть в ЛЧ, порадовал Прометей

Главные новости за 14 ноября на Sport.ua

15 ноября 2023, 09:20 | Обновлено 15 ноября 2023, 09:32
726
0
Ребров ставит тактику, Аль-Наср может сыграть в ЛЧ, порадовал Прометей
УАФ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 14 ноября.

1. ФОТО. Прибыли динамовцы. Тренировка сборной Украины прошла в двух группах
Сергей Ребров большое внимание уделяет тактической работе

2. Все ради Роналду? УЕФА планирует пригласить Аль-Наср в ЛЧ 2024/25
Саудовский клуб может сыграть в самом престижном европейском турнире

3. Превзошли фаворита. Прометей победил Хапоэль Тель-Авив
После равной первой половины встречи украинская команда ушла в отрыв во второй

4A. Тоттенхэм согласился выплатить Шахтеру компенсацию за Соломона
«Галатасарай» расстроился, так как это грозит стамбульцам последствиям по Тете

4B, В Осиеке не рассчитывают на Гармаша
Наставник хорватского клуба Зоран Зекич не видит украинца в составе

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Матч Колос – Заря перенесен из-за решения УЕФА
На эту дату назначен еврокубковый поединок «Маккаби» – «Заря»

5B. Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса
Итальянец считает, что Михаилу нужна стабильность на топ-уровне выступлений

6A. Новак повержен. Синнер вырвал победу у Джоковича на ATP Finals 2023
Янник выиграл у Ноле во 2-м туре Зеленой группы в 3-часовой битве

6B. Циципас снялся с матча Итогового турнира АТР против Руне
Матч между греческим и датским теннисистами длился три гейма

6C. Стародубцева обыграла экс-5-ю ракетку на старте грунтового турнира в Чили
Юлия выиграла у Сары Эррани на соревнованиях WTA 125 в Колине

7A. Пистолет выбил Капитана. Марк Аллен вышел в полуфинал Champion of Champions
Традиционный снукерный турнир чемпионов стартовал в английском Болтоне

7B, Женская сборная Украины разгромила Македонию в 4-м туре командного ЧЕ
Все украинки выиграли в матче 4-го тура чемпионата Европы по шахматам

7C. Юлия Джима пропустит первый этап Кубка мира 2023/24
Лидер сборной Украины вернется на трассу на втором этапе Кубка мира

8A. Известный инсайдер сообщил новую дату боя за абсолют между Усиком и Фьюри
Поединок в хэвивейте состоится 17 февраля 2024 года в саудовском Эр-Рияде

8B. Назван соперник Василия Ломаченко. Бой пройдет ранней весной
Оппонентом украинского боксера станет австралиец Джордж Камбосос

9A. Лассомания. Как сериал о футболе изменил жизнь Ричмонда – пригорода Лондона
Город с населением в несколько десятков тысяч человек связан с туристами

9B. 10 известных экс-игроков национальных сборных, играющих в низших лигах
Когда-то они были на вершине, сейчас довольствуются малым

10. Клубный чемпионат мира 2025. Попадет ли туда Шахтер, каковы шансы?
Горнякам необходимо дойти по поздних стадий Лиги чемпионов 2023/24

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Источник Sport.ua
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