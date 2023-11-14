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  4. Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса
Англия
14 ноября 2023, 17:08 |
1592
3

Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса

Итальянец считает, что Михаилу нужна стабильность на топ-уровне выступлений

14 ноября 2023, 17:08 |
1592
3
Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Ди Маттео

Бывший главный тренер «Челси» Роберто Ди Маттео рассказал, что, с его точки зрения, не позволяет называть украинского вингера «синих» Михаила Мудрика футболистом мирового класса.

«Игроки мирового уровня обладают стабильностью, поэтому, если Мудрик сможет демонстрировать топ-игру каждую неделю, он будет на пути к тому, чтобы стать футболистом мирового класса. Но ему необходимо показывать такие результаты в каждой игре. В этом разница между средним игроком и игроком мирового класса», - пояснил свою позицию Ди Маттео.

Напомним, в 2012 году Ди Маттео выиграл вместе с «Челси» Лигу чемпионов, а ныне 53-летний специалист работает в Южной Корее с «Чонбук Хендэ Моторс».

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Роберто Ди Маттео Михаил Мудрик Челси Чонбук Хендэ Моторс
Источник Goal.com
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Комментарии 3
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Fitness.sports
Всё верно, не один матч не один тайм а все 90 минут еженедельно. Ну пока только учимся в январе 23 года
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+1
an52
Судячи з того, що тренер вигравав ЛЧ, а тепер працює в Кореї, стабільності він теж не демонструє
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0
Евгений Кожушко
Ну якби Мудрика випускали на весь матч, то можливо б він і демонстрував гру світового рівня.
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-1
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