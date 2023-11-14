Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса

Бывший главный тренер «Челси» Роберто Ди Маттео рассказал, что, с его точки зрения, не позволяет называть украинского вингера «синих» Михаила Мудрика футболистом мирового класса.

«Игроки мирового уровня обладают стабильностью, поэтому, если Мудрик сможет демонстрировать топ-игру каждую неделю, он будет на пути к тому, чтобы стать футболистом мирового класса. Но ему необходимо показывать такие результаты в каждой игре. В этом разница между средним игроком и игроком мирового класса», - пояснил свою позицию Ди Маттео.

Напомним, в 2012 году Ди Маттео выиграл вместе с «Челси» Лигу чемпионов, а ныне 53-летний специалист работает в Южной Корее с «Чонбук Хендэ Моторс».