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04 января 2023, 11:48 |
492
0

Экс-тренер Челси, выигрывавший ЛЧ, получил должность в клубе из Южной Кореи

Роберто Ди Маттео оставался без работы с октября 2016 года

04 января 2023, 11:48 |
492
0
Экс-тренер Челси, выигрывавший ЛЧ, получил должность в клубе из Южной Кореи
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Бывший главный тренер «Челси» Роберто Ди Маттео, который в 2012 году приводил «синих» к победе в Лиге чемпионов, вернулся к активной работе в футболе.

52-летний специалист подписал контракт с южнокорейским «Чонбук Хендэ Моторс», где будет выполнять функции технического консультанта.

Сообщается, что Ди Маттео будет помогать клубу взаимодействовать с зарубежными клубами, а также помогать советами нынешнему тренерскому штабу первой команды.

Примечательно, что техническим директором «Чонбук Хендэ Моторс» является 41-летний экс-вингер Парк Джи Сун, который во времена игровой карьеры успел поиграть в Англии за «Манчестер Юнайтед».

Стоит отметить, что Роберто Ди Маттео с октября 2016 года пребывал без работы. Его крайней должностью в футболе до сих пор оставался пост наставника «Астон Виллы».

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Роберто Ди Маттео Чонбук Хендэ Моторс назначение тренера Парк Джи Сун чемпионат Южной Кореи по футболу
Источник ФК Чонбук Хендэ Моторс
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