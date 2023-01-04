Экс-тренер Челси, выигрывавший ЛЧ, получил должность в клубе из Южной Кореи

Бывший главный тренер «Челси» Роберто Ди Маттео, который в 2012 году приводил «синих» к победе в Лиге чемпионов, вернулся к активной работе в футболе.

52-летний специалист подписал контракт с южнокорейским «Чонбук Хендэ Моторс», где будет выполнять функции технического консультанта.

Сообщается, что Ди Маттео будет помогать клубу взаимодействовать с зарубежными клубами, а также помогать советами нынешнему тренерскому штабу первой команды.

Примечательно, что техническим директором «Чонбук Хендэ Моторс» является 41-летний экс-вингер Парк Джи Сун, который во времена игровой карьеры успел поиграть в Англии за «Манчестер Юнайтед».

Стоит отметить, что Роберто Ди Маттео с октября 2016 года пребывал без работы. Его крайней должностью в футболе до сих пор оставался пост наставника «Астон Виллы».