Все ради Роналду? УЕФА планирует пригласить Аль-Наср в ЛЧ 2024/25

УЕФА намерен пригласить саудовский «Аль-Наср» к участию в Лиге чемпионов 2024/25, сообщает итальянское издание Sport Mediaset.

Такое решение европейская организация аргументирует тем, что клуб, в котором играет легендарный Криштиану Роналду, сейчас входит в тройку самых популярных команд в мире. К тому же, количество участников Лиги чемпионов в следующем сезоне увеличится с 32 до 36. Также команды будут играть по 8 матчей, вместо 6, и не в отдельных группах, а в единой таблице.

38-летний Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром в истории самого престижного европейского соревнования. В 183 матчах португалец отметился 140 забитыми мячами.

В этом сезоне «Аль-Наср» занимает 2-е место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 31 очко в 13 матчах. Интересно, как клуб пройдет проверку Финансового фейр-плей, учитывая потраченные на трансферы 164 миллиона евро и еще сотни миллионов, которые идут на зарплату игроков.