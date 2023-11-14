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  4. Все ради Роналду? УЕФА планирует пригласить Аль-Наср в ЛЧ 2024/25
Лига чемпионов
14 ноября 2023, 18:03 | Обновлено 14 ноября 2023, 18:58
1944
7

Все ради Роналду? УЕФА планирует пригласить Аль-Наср в ЛЧ 2024/25

Саудовский клуб может сыграть в самом престижном европейском турнире

14 ноября 2023, 18:03 | Обновлено 14 ноября 2023, 18:58
1944
7
Все ради Роналду? УЕФА планирует пригласить Аль-Наср в ЛЧ 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

УЕФА намерен пригласить саудовский «Аль-Наср» к участию в Лиге чемпионов 2024/25, сообщает итальянское издание Sport Mediaset.

Такое решение европейская организация аргументирует тем, что клуб, в котором играет легендарный Криштиану Роналду, сейчас входит в тройку самых популярных команд в мире. К тому же, количество участников Лиги чемпионов в следующем сезоне увеличится с 32 до 36. Также команды будут играть по 8 матчей, вместо 6, и не в отдельных группах, а в единой таблице.

38-летний Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром в истории самого престижного европейского соревнования. В 183 матчах португалец отметился 140 забитыми мячами.

В этом сезоне «Аль-Наср» занимает 2-е место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 31 очко в 13 матчах. Интересно, как клуб пройдет проверку Финансового фейр-плей, учитывая потраченные на трансферы 164 миллиона евро и еще сотни миллионов, которые идут на зарплату игроков.

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Криштиану Роналду УЕФА Лига чемпионов Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Sport Mediaset
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Комментарии 7
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Андрей Залищук
нах хай ідуть ці саудити
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+6
CheMP
мир катится в бездну...
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+3
Octopus
Ага, соперники Аль-Насра мечтают летать в Саудовскую Аравию на матчи.
Ответить
+3
Джей Гетсбі
Пессі вже тупотить ніжкою і просить у керівництва клубу плюс 100500 мільйонів до зарплати
Ответить
+1
turist86
Хабарники УЄФА з глузду з'їхали 
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0
Richard Lewis
Голосом бабусі з того самого відео: Бооооже, яке кончене…
Ответить
0
DK1961
Мафии УЕФА без разницы кому дальше служить - газпромовским либо саудитам - за БОЛЬШОЕ бабло они любого везде примут и протащат. 
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0
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