Лассомания. Как сериал о футболе изменил жизнь Ричмонда – пригорода Лондона

Если открыть Википедию, то можно узнать, что Ричмонд – это населенный пункт неподалеку от Лондона, основанный в 1501 году с населением, по оценкам на 2011 год, в 21,5 тысячу жителей. Город находится в списке самых богатых районов Великобритании, а качество жизни здесь – одно из лучших на островах.

Впрочем, широкой общественности, причем далеко за пределами Великобритании, Ричмонд стал известен вовсе не благодаря этим энциклопедическим подробностям. Сделал его узнаваемым американский актер Джейсон Судейкис, а если точнее – его сценический персонаж Тед Лассо, являющийся главным героем одноименного сериала.

В вымышленной истории, которая легла в основу сериала «Тед Лассо» и затянулась на три сезона с 34 сериями, главный герой является тренером по американскому футболу, которого волею судьбы занесло на Туманный Альбион с целью возглавить местную футбольную команду под названием АФК «Ричмонд» – амбициозного новичка английской Премьер-лиги. По сюжету Лассо сталкивается в Англии с рядом непростых обстоятельств, изначально направленных против него, однако в конечном итоге становится любимцем не только местных болельщиков, но и даже собственницы «Ричмонда» Ребекки Уэлтон, решившей позвать неопытного и мало разбирающегося в европейском футболе американца с целью развалить клуб – любимое детище ее прежнего мужа-миллиардера, бросившего женщину ради очередной более молодой красавицы.

С момента выхода первого сезона, который зрители имели удовольствие наблюдать с лета по осень 2020 года, количество туристов, желающих посетить Ричмонд, непременно увеличивается. Местные жители, не привыкшие к подобному паломничеству, уже назвали это явление «эффектом Теда Лассо» или «Лассоманией». Фанаты сериала стремятся посетить культовые места, которые были увековечены в их любимой телекартине. Когда же стало известно, что третий сезон, выходивший на экранах с 15 марта по 31 мая нынешнего года, станет последним (пока что?) паломничество в Ричмонд еще больше увеличилось.

«У нас от 150 до 200 новых клиентов каждый день только благодаря сериалу», – рассказывает Рис, бармен The Prince's Head – паба, основанного в 1705 году, фасад которого стал культовым благодаря сериалу, хотя там его названием было изменено на The Crown & Anchor.

Внутри заведения развешено множество шарфов АФК «Ричмонд», есть табличка с надписью «Believe» (в переводе с английского – «Верь»), ставшая одной из визитных карточек сериала, а также много всевозможных фотографий актеров, футболка в рамке, табличка с вымышленного домашнего стадиона «Ричмонда» под названием «Нельсон Роуд» и даже стол тренерского штаба.

«Все хотят сесть за стол тренеров АФК «Ричмонд», но у нас нет в этом отношении никаких привилегий. Все зависит от вашей удачи и порядка очереди», – дополнительно поясняет Рис.

В общем атмосфера покорит любого почитателя сериала «Тед Лассо», и позволит на какое-то время тотально углубиться в детали вымышленного мира, воссозданного на телеэкранах Судейкисом и его коллегами-продюсерами.

Впрочем, внимательный почитатель «Теда Лассо» сразу заметит, что все внутренние сцены из паба, которые стали одними из наиболее эмоциональных в сериале, были записаны не внутри The Prince's Head, а на студии. Столик тренеров – это всего лишь своего рода дань уважения команде, которая, не существуя в реальном мире, уже навсегда вошла в историю этого трехсотлетнего паба.

Выйдя из паба вы обязательно сфокусируетесь на других достопримечательностях Ричмонда, ставших культовыми благодаря «Теду Лассо». Речь, прежде всего, о Ричмонд Грин – большой зоне отдыха, находящейся в центре города и кишащей людьми в солнечный погожий день.

Две классические красные телефонные будки также легко можно встретить на привычном для телесериала маршруте следования на работу Теда Лассо и его неизменного друга-ассистента Тренера «Бороды».

Сейчас здесь, как свидетельствуют очевидцы, практически каждый день роятся фанаты «Теда Лассо», которые общаются на разных языках, а еще делают селфи, фотографируют друг друга, внимательно изучают каждую знакомую им по телеэкранам деталь. Эти люди настолько увлекаются, что возникает ощущение, что Тед Лассо действительно существует и в какой-то момент культовый тренер «Ричмонда» вот-вот появится на горизонте, чтобы присесть на лавочку и выпить кофе.

Совсем рядом с пабом The Prince's Head находится и улица Paved Court – та, на которой по сюжету в течение трех сезонов пребывания на посту главного тренера АФК «Ричмонд» и проживал Тед Лассо. Что правда, адреса с отметкой «9 1/2» вы здесь нигде не найдете, потому что он также вымышленный.

Зато рядом располагается уютный итальянский ресторанчик, владельцы которого не упустили возможности воспользоваться выпавшей на долю этого места популярностью. Так и не найдя входа в квартиру Теда Лассо, туристы всегда могут скрасить свое разочарование, приобретя в указанном заведении коробочку сдобного печения – еще одной культовой вещи для сериала.

Еженедельно ресторанчик продает порядка 200 розовых коробочек с печеньем, на которых написано «Eat like TED» («Ешь как Тед»), и это весьма достойный результат, учитывая, что внутри содержится всего 9 печенюшек, а цена этого набора составляет 9,9 фунтов стерлингов. Зато вы сможете похвастаться перед знакомыми, что пробовали то самое загадочное печенье, которое каждое утро приносил Ребекке Уэлтон улыбчивый Тед Лассо.

В общем «Лассомания» поглотила Ричмонд, и сегодня в городе есть масса мест, где вы сможете приобрести что-то, напрямую связанное с сериалом «Тед Лассо». В конце концов, в городе можно найти даже организацию, занимающуюся проведением туристических туров по местам, где проводились съемки. Что правда, такое приключение обойдется недешево – в 26 фунтов, хотя если учесть то количество воспоминаний, которые у вас останутся, то раскошелиться все-таки стоит.

Нельзя обойти вниманием и еще одно культовое место для АФК «Ричмонд» в сериале «Тед Лассо». Речь, конечно же, об арене «Нельсон Роуд» - стадионе, где воплощались в жизнь все мечты тренерского штаба этой команды, а также ее футболистов, начиная от Сэма Обисаньи и заканчивая эксцентричным Завой, прототипом для которого, по мнению многих, выступил вполне реальный звездный футболист современности – Златан Ибрагимович, повесивший бутсы на гвоздь летом нынешнего года, уже после того, как свет увидела финальная серия третьего сезона «Теда Лассо».

Здесь для поклонников сериала есть две новости. Традиционно: одна плохая и одна хорошая. Плохая заключается в том, что «Нельсон Роуд», как и АФК «Ричмонд», в реальной жизни попросту не существует. Это чистый вымысел сценаристов и режиссеров сериала. Однако хорошая новость – это то, что в жизни вы можете посетить арену, на которой проходили съемки «Теда Лассо». Ей является «Селхерст Парк» - стадион «Кристал Пэлас», команды английской Премьер-лиги, регулярно проводящей здесь свои домашние поединки.

Getty Images/Global Images Ukraine. Общий вид на стадион Селхерст Парк – домашнюю арену Кристал Пэлас

Арена, вместимость которой составляет чуть более 25 тысяч зрителей, идеально подходила под требования, которые выдвигал Джейсон Судейкис к спортивной и логистической составляющим. Прежде всего, продюсерам нужен был достаточно большой стадион в Лондоне, но не выглядящий как суперсовременные арены типа «Эмирэйтс», «Уэмбли» или «Олимпийского стадиона» столицы Великобритании. «Селхерст Парк», выглядящий на фоне перечисленных арен довольно провинциально, оказался просто находкой, в результате чего создатели сериала решили сохранить для АФК «Ричмонд» в качестве базовых цветов синий и красный, являющиеся родными для «Кристал Пэлас».

Любопытно и то, что талисманом АФК «Ричмонд» стала английская борзая, что является прямой отсылкой к прошлым традициям собачьих бегов, проходивших неподалеку от нынешнего «Селхерст Парк».

Кроме того, чтобы убедить руководство «Кристал Пэлас» Джейсон Судейкис, как поговаривают, пообещал, что если получит в свое распоряжение для съемок «Селхерст Парк», то в одном из эпизодов «стекольщики» одержат убедительную победу над АФК «Ричмонд». Свое слово Судейкис сдержал – в первом матче Теда Лассо во главе новой команды она проиграла «Кристал Пэлас» с разгромным счетом 1:4.

Впрочем, для американского тренера-новичка это было только самым началом «славной охоты»…