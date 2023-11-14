Клубный чемпионат мира 2025. Попадет ли туда Шахтер, каковы шансы?

Донецкий «Шахтер» имеет шанс попасть в клубный чемпионат мира 2025, для чего горнякам необходимо дойти по поздних стадий Лиги чемпионов 2023/24.

В ФИФА приняли решение о расширении клубного чемпионата мира по футболу до 32 команд, начиная с 2025 года.

Турнир летом 2025 года будут принимать США в качестве прелюдии к чемпионату мира по футболу 2026 года. 32 команды будут разделены на 8 групп по 4 команды, и по 2 лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.

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Уже известно распределение мест на турнир 2025 года. Для УЕФА (Европы) выделено наибольшее количество пропусков (12), CONMEBOL (Южная Америка) имеет 6 путевок. AFC (Азия), CAF (Африка) и CONCACAF (Северная Америка) будут представлены 4 клубами каждая, а OFC (Океания) и принимающая ассоциация получили по одному слоту каждый.

Европе (УЕФА) предоставлено 12 путевок в клубный чемпионат мира 2025

От УЕФА 12 мест будут распределены так: победители Лиги чемпионов в период с 2021 по 2024 год (Челси, Реал, Ман Сити и победитель текущего сезона ЛЧ), плюс 8 команд на основе клубного рейтинга за 4-летний период.

Или же 9 команд по рейтингу, если ЛЧ 2023/24 снова выиграет Реал или Ман Сити (Челси в текущем евросезоне не участвует).

Уже известны 13 из 32 участников клубного ЧМ-2025:

🔹 UEFA (Европа) [12 клубов]: Челси, Манчестер Сити (Англия), Реал (Испания)

(Европа) [12 клубов]: Челси, Манчестер Сити (Англия), Реал (Испания) 🔹 CONCACAF (С. Америка) [6]: Монтеррей, Леон (Мексика), Сиэтл Саундерс (США)

(С. Америка) [6]: Монтеррей, Леон (Мексика), Сиэтл Саундерс (США) 🔹 CONMEBOL (Ю. Америка) [4]: Палмейрас, Фламенго, Флуминенсе (Бразилия)

(Ю. Америка) [4]: Палмейрас, Фламенго, Флуминенсе (Бразилия) 🔹 AFC (Азия) [4]: Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Урава Ред Даймондс (Япония)

(Азия) [4]: Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Урава Ред Даймондс (Япония) 🔹 CAF (Африка) [4]: Аль-Ахли (Египет), Видад Касабланка (Марокко)

(Африка) [4]: Аль-Ахли (Египет), Видад Касабланка (Марокко) 🔹 OFC (Океания) [1]: пока неизвестно

(Океания) [1]: пока неизвестно 🔹 Организатор (США) [1]: пока неизвестно

Квалификация к Клубному ЧМ-2025 по футболу

Какой будет использован рейтинг для квалификации от УЕФА?

Высокий интерес у специалистов и болельщиков вызывает, какие же команды из УЕФА будут отобраны по рейтингу.

8 (или 9) команд будут отобраны от УЕФА по рейтингу

Парадоксально, но до сих пор официально не определен метод расчета четырехлетних рейтингов.

Известно только, что «рейтинг будет основан на спортивных критериях в течение сезонов, завершившихся в период с 2021 по 2024 год, и будет окончательно утвержден после консультаций с конфедерациями и заинтересованными сторонами».

На клубном ЧМ-2025 будет ограничение в две команды от страны

Исключение будет, когда все трое или четверо выиграли топ-турнир своего континента.

Например, у Англии уже есть Челси и Ман Сити в списке участников, и ни одна английская команда по рейтингу отобрана не будет. Правда, если Арсенал, Ман Юнайтед или Ньюкасл выиграют ЛЧ 2023/24, тогда Англия будет представлена тремя командами на КЧМ-2025.

Если ЛЧ 2023/24 выиграет Реал или Ман Сити – тогда будет отбор по рейтингу среди 9 команд, а не 8.

Среди специалистов есть несколько версий, какой же рейтинг будет использован.

Вариант 1. Обычный 4-летний рейтинг УЕФА

В таком рейтинге учитывается выступление во всех еврокубках (Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций) по стандартной схеме УЕФА с бонусами за выход в групповой раунд или плей-офф.

У Шахтера – дележ 33-го места, если учитывать вообще все команды, но число конкурентов резко сокращается за счет лимита в два клуба от страны.

Правда, по данным специалистов, использование именно этого рейтинга наименее вероятно. Поэтому разберем подробнее другие варианты.

4-летний рейтинг УЕФА по обычной схеме

Вариант 2. Подсчет выступлений только в ЛЧ по правилам ФИФА

По данным экспертов, скорее всего, будут учитываться выступления только в Лиге чемпионов, а не во всех еврокубках.

Это на руку донецкому Шахтеру, поскольку место горняков в таком рейтинге более высокое. Вопрос только в том, будет ли использоваться система начисления рейтинговых очков от ФИФА или от УЕФА.

Ниже приведен рейтинг клубов-претендентов, причем подсчитанный по правилам ФИФА: 5 очков за участие в ЛЧ, три очка за победу, одно за ничью.

Например, Шахтер имеет в текущем сезоне 11 очков (5 – за участие, 3 – за победу над Антверпеном, 3 – за выигрыш у Барселоны). Всего за 4 последних сезона оранжево-черные набрали 42 балла по такой методике.

Горняки занимают 11-е место, если не учитывать клубы, не проходящие по лимиту от страны (такие как английские).

🔹 Топ-8 претендентов: Бавария (105), Интер (73), ПСЖ (73), Порту (66), Боруссия Д (65), Барселона (59), Ювентус (52), Бенфика (49).

🔹 За чертой: Аякс (47), РБ Зальцбург (44), Шахтер (42).

Отставание донецкой команды от идущей на 8-м месте Бенфики составляет 7 очков, которые до конца сезона ЛЧ вполне можно отыграть при успешном выступлении.

Вариант 3. Подсчет выступлений только в ЛЧ по правилам УЕФА

Еще одна возможная версия рейтинга – подсчитывать 4-летние выступления, но по правилам УЕФА.

А именно: 2 очка за победу в группе и матчах плей-офф 1 очко за ничью. Бонусы: 4 очка за участие в группе ЛЧ, 5 очков за выход в плей-офф, по 1 очку за выход в четвертьфинал, полуфинал и финал.

По такой методике Шахтер имеет в текущем сезоне 8 очков (4 – за участие в группе, 2 – за победу над Антверпеном, 2 – за выигрыш у Барселоны). Всего за 4 последних сезона горняки набрали 33 балла.

Горняки занимают 12-е место, если отбросить клубы по лимиту в два от страны.

🔹 Топ-8 претендентов: Бавария (97), Интер (72), ПСЖ (70), РБ Лейпциг (59), Порту (59), Атлетико М (53), Бенфика (49), Ювентус (47).

🔹 За чертой: РБ Зальцбург (39), Аякс (39), Брюгге (34), Шахтер (33).

Отставание горняков от идущего на 8-м месте Ювентуса составляет 14 очков, и для обгона надо серьезно феерить в текущем сезоне ЛЧ. Если же появится 9-я путевка по рейтингу, тогда надо ликвидировать гандикап всего в 6 очков.

Подведем итоги по ситуации с клубным чемпионатом мира 2025:

🔹 У Европы (УЕФА) есть 12 путевок на клубный чемпионат мира 2025 в США

🔹 Там точно сыграют Челси, Реал и Ман Сити и победитель ЛЧ 2023/24

🔹 Еще 8 (или 9) команд от УЕФА будут отобраны в клубный ЧМ-2024 по рейтингу

🔹 На клубном ЧМ-2025 предусмотрено ограничение в две команды от страны

🔹 Метод расчета 4-летних рейтингов пока официально не определен, есть 3 варианта

🔹 Шахтер занимает третье и четвертое место за чертой претендентов на пропуска

🔹 Чтобы получить путевку, горнякам надо дойти по поздних стадий ЛЧ 2023/24