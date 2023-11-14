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14 ноября 2023, 19:43 | Обновлено 14 ноября 2023, 19:51
2036
1

В Осиеке не рассчитывают на Гармаша

Наставник хорватского клуба Зоран Зекич не видит украинца в составе

14 ноября 2023, 19:43 | Обновлено 14 ноября 2023, 19:51
2036
1
В Осиеке не рассчитывают на Гармаша
ФК Осиек

Как стало известно Sport.ua, «Осиек» не рассчитывает на экс-хавбека «Динамо» и сборной Украины Дениса Гармаша. Последний раз в чемпионате Хорватии 33-летний Гармаш выходил на поле еще 30 сентября, затем находился лишь на скамейке запасных, а в последней игре против «Локомотивы» вообще не попал в заявку.

По нашей информации, наставник команды Зоран Зекич не видит украинца в составе. Тренер перешел на игру в три центральных защитника и в новом построении в середине поля нет места для Дениса Гармаша. Кроме того, Гармаш переходил в «Осиек» по протекции тренера Степана Томаша, который был уволен в начале октября. Также ушел в отставку спортивный директор клуба Ивица Кулешевич.

Контракт Гармаша с «Осиеком» действителен до конца сезона, но клуб хочет избавиться от игрока уже зимой. Агенты игрока уже занимаются поиском новой команды. Среди потенциальных вариантов клубы из Венгрии, Кипра, Турции, Казахстана и Украины.

Денис Гармаш провел за «Осиек» три поединка. В составе хорватского клуба выступает еще один украинский легионер Александр Драмбаев.

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Денис Гармаш Осиек инсайд
Источник Sport.ua
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Alex T
В упл опять
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