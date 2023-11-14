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14 ноября 2023, 13:15 | Обновлено 14 ноября 2023, 14:23
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10 известных экс-игроков национальных сборных, играющих в низших лигах

Когда-то они были на вершине, сейчас довольствуются малым…

14 ноября 2023, 13:15 | Обновлено 14 ноября 2023, 14:23
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10 известных экс-игроков национальных сборных, играющих в низших лигах
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Варди

Футбольная карьера – штука довольно быстротечная. Совсем немногим игрокам удается пробыть на вершине, демонстрируя стабильно высокий уровень выступлений, десять или более лет. Подавляющее большинство профессиональных футболистов «выстреливает», после чего в течение 5-7 лет «пожинает плоды» своего усердного труда, а затем уступает место более молодым конкурентам.

Завершать карьеру некогда топовые футболисты предпочитают, как правило, двумя путями. Часть из них уходит на футбольную пенсию непосредственно из топ-клуба или хотя бы из клуба высшего дивизиона, но другие предпочитают играть фактически до последнего – пока организм не передаст пресловутый «сигнал» о том, что пора заканчивать. В таком случае весьма известных в прошлом футболистов можно встретить практически где-угодно – в Китае, США, Саудовской Аравии и т.д. Но все-таки на уровне элитарных дивизионов этих стран.

Сегодня же мы предлагаем вам вспомнить десятку известных экс-футболистов национальных сборных, которые в настоящий момент продолжают выступления в низших лигах из так называемой европейской топ-5, куда входят Англия, Германия, Испания, Италия и Франция. Они давно не находятся в фокусе внимания большинства СМИ, а потому некоторые читатели наверняка могли подумать, что часть из этих футболистов уже давно завершила карьеру…

Джо Аллен

Возраст: 33 года
Гражданство: Уэльс (75 матчей, 2 гола за сборную)
Клуб: «Суонси» (Чемпионшип, Англия)

Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Аллен

Пик карьеры Джо Аллена пришелся на период с 2012 по 2016 годы. В это время центральный полузащитник выступал в английской Премьер-лиге за «Ливерпуль», причем достаточно регулярно появлялся на поле в составе «красных». Другое дело, что этот период был отнюдь не самым успешным с точки зрения завоеванных трофеев для мерсисайдцев. В красной футболке Аллен провел 130 матчей (7 голов, 5 ассистов), но так ничего и не выграл…

После ухода из «Ливерпуля» Аллен шесть лет выступал за «Сток Сити», а летом минувшего года на правах свободного агента вернулся туда, откуда в его профессиональной карьере все и начиналось – в «Суонси». В минувшем сезоне Джо являлся важной фигурой в основном составе валлийской команды в рамках Чемпионшипа, однако сейчас команда научилась справляться и без него, а самого Аллена на поле увидеть можно лишь эпизодически. Контракт хавбека с «Суонси» действует до лета 2024-го, когда, вероятно, сотрудничество между сторонами и будет завершено. Как поступит Аллен после этого: завершит карьеру или будет искать новые варианты с трудоустройством? Поживем-увидим…

Жереми Менез

Возраст: 36 лет
Гражданство: Франция (24 матча, 2 гола за сборную)
Клуб: «Бари» (Серия В, Италия)

Getty Images/Global Images Ukraine. Жереми Менез

Жереми Менезу удалось выстроить весьма успешную карьеру. Французский вингер, способный также сыграть в центре нападения, успел поиграть за такие топ-клубы как «Монако» (64 матча, 14 голов, 8 ассистов), «Рома» (114/12/19), «Пари Сен-Жермен» (108/18/35) и «Милан» (46/20/4). С парижанами дважды побеждал во французской Лиге 1, а также два раза поднимал над головой Кубок французской лиги.

В 2016 году карьера Менеза потихоньку пошла на спад. С тех пор он успел поиграть за «Бордо», «Антальяспор», мексиканскую «Америку», «Париж» и «Реджину», а в июле нынешнего года подписал контракт с «Бари», выступающим в итальянской Серии В. Увы, но в новой команде Менез успел провести только один поединок (еще в августе), после чего получил травму крестообразных связок колена и надолго выбыл из игры. По предварительным прогнозам, Жереми сможет снова вернуться на футбольное поле не раньше начала весны 2024-го – буквально за пару месяцев до срока истечения его контракта с «Бари»…

Жан-Мишель Сери

Возраст: 32 года
Гражданство: Кот-д’Ивуар (45 матчей, 4 гола за сборную)
Клуб: «Халл» (Чемпионшип, Англия)

Getty Images/Global Images Ukraine. Жан-Мишель Сери

Жан-Мишелю Сери не посчастливилось в своей карьере добраться до уровня выступлений за один из европейских грандов, но в целом он успел поиграть на весьма высоком уровне в чемпионатах Франции и Англии. Опорный полузащитник, рост которого составляет всего 168 сантиметров, начинал свой европейский путь в «Порту», но там его потенциал сочли не столь серьезным и отпустили свободным агентом в «Пасуш де Феррейру». Впоследствии своими выступлениями Жан-Мишель заработал трансфер в «Ниццу», а уже оттуда летом 2018 года перебрался в «Фулхэм», причем за весьма значительную сумму – 30 миллионов евро.

В АПЛ ивуарийский хавбек отыграл только один сезон (32 матча, 1 гол, 3 ассиста), после чего «Фулхэм» отпускал игрока в аренды в «Галатасарай» и «Бордо», а летом минувшего года Сери на правах свободного агента окончательно ушел из стана «дачников» в «Халл». С тех пор Жан-Мишель является ключевой фигурой для «тигров» в Чемпионшипе, с которыми имеет контракт до лета 2025 года. И пока никаких намеков на то, чтобы покидать «Халл» или завершать карьеру от Сери не было, да и в 32 года о последнем говорить, пожалуй, еще преждевременно.

Альбин Экдаль

Возраст: 34 года
Гражданство: Швеция (69 матчей за сборную)
Клуб: «Специя» (Серия В, Италия)

Getty Images/Global Images Ukraine. Альбин Экдаль (слева)

Альбин Экдаль является весьма известной фигурой для всех поклонников итальянской Серии А и немецкой Бундеслиги. На заре карьеры этому опорному полузащитнику выдавались серьезные авансы, что и помогло Экдалю в 2008 году оказаться в «Ювентусе». Однако закрепиться в «Старой синьоре» футболист так и не смог (провел 4 матча за первую команду), и в 2010-м за 2,4 миллиона евро был отпущен в «Болонью». Впоследствии Экдаль был одним из ключевых игроков «Кальяри» (122 матча, 8 голов, 5 ассистов), «Гамбурга» (57/1/2) и «Сампдории» (126/3/5), а еще регулярно вызывался и выступал за национальную сборную Швеции, в которой дебютировал в 2011 году в спарринге против Украины (0:1), а также играл против «сине-желтых» в нервном поединке 1/8 финала на Евро-2020 (тот матч команда Шевченко сумела довести до победы в дополнительное время, благодаря голу Довбика).

С лета минувшего года Экдаль выступает за «Специю». Причем Альбин решил не уходить из этого клуба, даже когда он спикировал в Серию В по итогам сезона-2022/23. Контракт Альбина рассчитан до 30 июня 2024 года, и пока он весьма уверенно чувствует себя в нынешней команде, не помышляя о завершении выступлений на профессиональном уровне.

Санти Касорла

Возраст: 38 лет
Гражданство: Испания (81 матч, 15 голов за сборную)
Клуб: «Овьедо» (Сегунда, Испания)

Getty Images/Global Images Ukraine. Санти Касорла

В 2007 году Санти Касорла, который на тот момент выступал за «Вильярреал», был признан Футболистом года в Испании, а с национальной сборной этой страны вскоре (в 2008 и 2012 годах) дважды становился чемпионом Европы. После Евро-2012, который состоялся на полях Украины и Польши, Касорла за 19 миллионов евро перешел в «Арсенал», где сыграл 180 поединков во всех турнирах (29 голов и 45 ассистов) за шесть лет, а также трижды завоевывал Кубок Англии и два раза – Суперкубок Англии.

В 2018-м Касорла вернулся в Испанию, где два года провел в «Вильярреале», но после этого принял приглашение от саудовского «Аль-Садда», где выиграл два чемпионских титула, а также ряд менее значительных трофеев катарского футбола. В «Аль-Садде» Касорла поиграл под руководством нынешнего коуча «Барселоны» Хави, который в одном из интервью даже называл Санти «лучшим футболистом, которого тренировал» и выражал желание подписать хавбека в стан каталонцев. Впрочем, возвращения ветерана на топ-уровень не произошло, и с лета нынешнего года Касорла играет в испанской Сегунде за родной для него «Овьедо», хотя проводит на поле не так много времени, как наверняка хотелось бы ему самому и почитателям таланта хавбека…

Асмир Бегович

Возраст: 36 лет
Гражданство: Босния и Герцеговина (63 матча за сборную)
Клуб: «Куинз Парк Рейнджерс» (Чемпионшип, Англия)

Getty Images/Global Images Ukraine. Асмир Бегович

Еще совсем недавно боснийский голкипер Асмир Бегович являлся партнером украинца Виталия Миколенко по «Эвертону», однако летом 2023-го стороны предпочли не продлевать сотрудничество, вследствие чего опытному стражу ворот пришлось подыскать для себя новый клуб, коим и стал «Куинз Парк Рейнджерс» из Чемпионшипа. Зато в стане лондонской команды Бегович вновь стал стабильно получать игровую практику, чего был напрочь лишен в последние два года в «Эвертоне».

В своей профессиональной карьере Бегович успел поиграть за множество английских команд, однако его пик пришелся на 2015-2017 годы, когда Асмир был на контракте в «Челси». «Синие» заплатили за боснийца 11 миллионов евро, и в их рядах вратарь провел 33 поединка, став в сезоне-2016/17 чемпионом Англии. Впоследствии Бегович был продан за 11,5 миллионов евро в «Борнмут», который дважды отпускал голкипера в аренды – в «Карабах» и «Милан», прежде чем окончательно попрощаться летом 2021-го, когда Асмир и перешел в «Эвертон».

Энди Кэрролл

Возраст: 34 года
Гражданство: Англия (9 матчей, 2 гола за сборную)
Клуб: «Амьен» (Лига 2, Франция)

Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Кэрролл

Во французской Лиге 2 с осени нынешнего года выступает известный в прошлом форвард сборной Англии Энди Кэрролл, расцвет карьеры которого пришелся на начало прошлого десятилетия. В частности, в январе 2011-го «Ливерпуль» пребывал в экстренных поисках нового забивного центрфорварда, что было связано с продажей Фернандо Торреса в «Челси», и это вынудило боссов «красных» заплатить 41 миллион евро «Ньюкаслу» за Кэрролла. За два с половиной сезона, которые Энди провел на контракте в «Ливерпуле», он сыграл 58 матчей за первую команду, в которых забил лишь 11 мячей, отличившись также 6 ассистами.

Летом 2013-го Кэрролл был продан в «Вест Хэм» за 17,5 миллионов евро, однако его карьера после надлома в «Ливерпуле» так и не взлетела. Крайние два сезона нападающий провел в английском Чемпионшипе, где выступал за «Рединг» и «Вест Бромвич», однако 1 сентября 2023-го принял решение пойти на кардинальные перемены и отбыл во Францию, став игроком низшелигового «Амьена». К слову, недавно Кэрролл отличился за эту команду фантастическим забитым мячом в ворота «Анси»

Мигел Велозу

Возраст: 37 лет
Гражданство: Португалия (56 матчей, 3 гола за сборную)
Клуб: «Пиза» (Серия В, Италия)

Getty Images/Global Images Ukraine. Мигел Велозу

2-кратный чемпион Украины в рядах «Динамо» Мигел Велозу в свои 37 лет все еще продолжает активные выступления. Зять экс-президента «Дженоа» Энрико Прециози в настоящий момент является футболистом скромной «Пизы», с которой летом нынешнего года подписал однолетнее соглашение с возможностью пролонгации еще на сезон.

Расцвет же карьеры Велозу пришелся, пожалуй, именно на период выступлений португальца за «Динамо». За киевлян легионер провел 126 поединков, в которых забил 14 мячей и отдал 20 результативных передач. В этот же период хавбек регулярно выступал в еврокубках, сыграв 11 матчей в основной сетке Лиги чемпионов и 18 – Лиги Европы. После ухода из «Динамо» и до момента трансфера в «Пизу» Велозу выступал в Италии за «Дженоа» и «Верону», которой помог сохранить прописку в Серии А по итогам сезона-2022/23, а затем добровольно отбыл на понижение – в Серию В.

Аарон Рэмзи

Возраст: 32 года
Гражданство: Уэльс (83 матча, 21 гол за сборную)
Клуб: «Кардифф» (Чемпионшип, Англия)

Getty Images/Global Images Ukraine. Аарон Рэмзи

Известный «киллер знаменитостей» Аарон Рэмзи на пике карьеры выступал за «Арсенал» (369 матчей, 64 гола, 66 ассистов) и «Ювентус» (70/6/6), с которыми и разжился ключевыми трофеями в карьере, став чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также 3-кратным обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

Впрочем, в какой-то момент травмы буквально доконали Рэмзи и он был вынужден спуститься на более низкий уровень. В августе минувшего года Аарон покинул «Ювентус» и на правах свободного агента перешел в «Ниццу», где в целом весьма успешно провел минувший сезон в Лиге 1, по крайней мере, с точки зрения отсутствия серьезных повреждений. Но летом нынешнего года Рэмзи предпочел вернуться в родной для него «Кардифф», с которым оформил двухлетнее соглашение. Увы, однако прямо сейчас Рэмзи вновь пребывает в лазарете, залечивая травму колена, полученную еще в середине сентября…

Джейми Варди

Возраст: 36 лет
Гражданство: Англия (26 матчей, 7 голов за сборную)
Клуб: «Лестер» (Чемпионшип, Англия)

Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Варди

36-летний Джейми Варди является живой легендой «Лестера», за который он выступает с 2012-го. За последние одиннадцать лет форвард успел пройти с «лисами» путь от Чемпионшипа до английской Премьер-лиги, где команда в 2016 году сенсационно стала чемпионом, и опять до Чемпионшипа, куда «Лестер» вылетел по итогам минувшего чемпионата. Собственно, последнее событие для многих казалось явным поводом для окончания сотрудничества между клубом и Варди, но футболист решил иначе, и ради возможности остаться даже отказался от крайне щедрого предложения из Саудовской Аравии.

Ныне Варди остается достаточно важной фигурой для «Лестера», хотя в силу возраста уже и не получает такого количества игровой практики, как в свои лучшие времена. Впрочем, фигура Джейми важнее для «лис» даже не столько непосредственным присутствием на поле, сколько пребыванием в раздевалке, где такой опытный и авторитетный исполнитель всегда найдет нужные слова, чтобы приободрить и подзадорить внезапно приунывших партнеров.

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статьи эксклюзив Джо Аллен Жереми Менез Альбин Экдаль Санти Касорла Асмир Бегович Энди Кэрролл Аарон Рэмзи Джейми Варди Мигел Велозу
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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