ОФИЦИАЛЬНО. 2-кратный чемпион Украины в составе Динамо сменил клуб в Италии
Мигел Велозу продолжит карьеру в ФК «Пиза»
Итальянский футбольный клуб «Пиза», который выступает в Серии В, официально объявил о подписании 37-летнего португальского полузащитника Мигеля Велозу.
Срок действия контракта неизвестен. Велозу присоединился к команде на правах свободного агента. Ранее Мигел покинул «Верону», за которую играл с 2019 года.
Велозу – бывший хавбек киевского «Динамо». В Украине он играл с 2012 по 2016 годы. За это время Мигел дважды выиграл чемпионат Украины с «бело-синими».
🇵🇹 Bem-vindo Miguel Veloso!#Pisa #PisaSC #ForzaPisa pic.twitter.com/Q3Ans4xIdw— Pisa Sporting Club (@PisaSC) August 2, 2023
MIGUEL VELOSO HA FIRMATO PER IL PISA! 👇https://t.co/zUGtv3SBWy#Pisa #PisaSC #ForzaPisa pic.twitter.com/rgBWgJ1URM— Pisa Sporting Club (@PisaSC) August 2, 2023
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