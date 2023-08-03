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  4. ОФИЦИАЛЬНО. 2-кратный чемпион Украины в составе Динамо сменил клуб в Италии
Италия
03 августа 2023, 11:10 |
1227
0

ОФИЦИАЛЬНО. 2-кратный чемпион Украины в составе Динамо сменил клуб в Италии

Мигел Велозу продолжит карьеру в ФК «Пиза»

03 августа 2023, 11:10 |
1227
0
ОФИЦИАЛЬНО. 2-кратный чемпион Украины в составе Динамо сменил клуб в Италии
ФК Пиза. Мигел Велозу

Итальянский футбольный клуб «Пиза», который выступает в Серии В, официально объявил о подписании 37-летнего португальского полузащитника Мигеля Велозу.

Срок действия контракта неизвестен. Велозу присоединился к команде на правах свободного агента. Ранее Мигел покинул «Верону», за которую играл с 2019 года.

Велозу – бывший хавбек киевского «Динамо». В Украине он играл с 2012 по 2016 годы. За это время Мигел дважды выиграл чемпионат Украины с «бело-синими».

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Мигел Велозу Верона Пиза трансферы свободный агент
Источник Sport.ua
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