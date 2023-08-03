ОФИЦИАЛЬНО. 2-кратный чемпион Украины в составе Динамо сменил клуб в Италии

Итальянский футбольный клуб «Пиза», который выступает в Серии В, официально объявил о подписании 37-летнего португальского полузащитника Мигеля Велозу.

Срок действия контракта неизвестен. Велозу присоединился к команде на правах свободного агента. Ранее Мигел покинул «Верону», за которую играл с 2019 года.

Велозу – бывший хавбек киевского «Динамо». В Украине он играл с 2012 по 2016 годы. За это время Мигел дважды выиграл чемпионат Украины с «бело-синими».