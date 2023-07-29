Италия29 июля 2023, 12:55 |
1059
0
ОФИЦИАЛЬНО. 37-летний экс-хавбек Динамо покинул итальянский клуб
Мигел Велозу попрощался с «Вероной»
29 июля 2023, 12:55 |
1059
0
37-летний португальский полузащитник Мигел Велозу покинул «Верону» - клуб итальянской Серии А.
Бывший хавбек «Динамо», игравший в Украине с 2012 по 2016 годы, провел за «желто-синих» 103 матча, в которых отличился 5 голами и 12 результативными передачами.
Ранее Велозу также выступал за национальную сборную Португалии, в футболке которой у него 56 матчей (3 гола).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 июля 2023, 21:33 6
Коллектив Юрия Калитвинцева забил быстрый мяч, после чего доминировал над соперниками
Другие виды | 28 июля 2023, 20:25 27
Ольга сможет выступать в командном турнире на ЧМ по фехтованию
Волейбол | 28.07.2023, 15:55
Футбол | 29.07.2023, 08:59
Футбол | 29.07.2023, 10:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.07.2023, 05:59 1
28.07.2023, 21:15 7
Футбол
28.07.2023, 18:39 13
27.07.2023, 23:20 4
27.07.2023, 16:20 3
28.07.2023, 13:05 21
27.07.2023, 20:06 13