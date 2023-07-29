ОФИЦИАЛЬНО. 37-летний экс-хавбек Динамо покинул итальянский клуб

37-летний португальский полузащитник Мигел Велозу покинул «Верону» - клуб итальянской Серии А.

Бывший хавбек «Динамо», игравший в Украине с 2012 по 2016 годы, провел за «желто-синих» 103 матча, в которых отличился 5 голами и 12 результативными передачами.

Ранее Велозу также выступал за национальную сборную Португалии, в футболке которой у него 56 матчей (3 гола).