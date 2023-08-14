Вопрос наследия. Почему гений Лестера Варди отверг саудовские миллионы

Одиннадцать лет назад Джейми Варди за 1 миллион фунтов перешел из скромного Флитвуд Таун в Лестер, который на тот момент выступал во втором по силе дивизионе профессионального английского футбола – Чемпионшипе. За это время в карьере нападающего произошло столько событий, многие из которых ранее казались Джейми попросту фантастическими, что одно их перечисление займет огромное количество времени и несколько объемных абзацев текста. Достаточно констатировать лишь ключевые достижения: с Лестером Варди сперва вернулся в английскую Премьер-лигу, где уже через год сенсационно стал чемпионом и получил вызов в национальную сборную Англии. С тех пор Джейми не только провел 26 поединков и забил 7 мячей в футболке «трех львов», но и стал по-настоящему элитным бомбардиром по меркам всего мирового футбола.

Когда по итогам сезона-2022/23 Лестер оказался в числе неудачников АПЛ, которые вылетели в Чемпионшип, казалось бы, пути Варди и «лисиц» должны наконец-то разойтись. Более того, интерес к сотрудничеству с Джейми проявил саудовский Аль-Халидж, который был готов предложить английскому клубу достойную компенсацию за продажу Варди, а самому бомбардиру – многомиллионную зарплату и возможность без особого труда заработать все эти деньги на протяжении двух или трех ближайших сезонов.

Варди и Саудовская Аравия. Саудовская Аравия и Варди. Этим летом, казалось бы, не могло быть более подходящего союза на футбольном трансферном рынке, чем этот. И не только потому, что Лестер вылетел из АПЛ, по причине чего команду покинули многие прежние ее лидеры (Джеймс Мэддисон, Харви Барнс, Юри Тилеманс, Чаглар Сеюнджю). В пользу того, что Варди пора сменить обстановку и перебраться в лигу с меньшей интенсивностью игрового процесса, говорил и возраст форварда-ветерана, который в январе следующего года отпразднует свой уже 37-й день рождения. Да и контракт Варди с Лестером истекает летом 2024-го, а следовательно для «лисиц» нынешнее лето являлось последним шансом получить экономическую выгоду от ухода лучшего бомбардира АПЛ сезона-2019/20.

Но Варди оказался крайне категоричен в своем решении остаться. Он без дополнительных раздумий отверг предложение Аль-Халиджа, и выразил готовность оставаться в Лестере, несмотря на то, что в этом клубе пока отказались вести речь о будущем Джейми и рассматривать возможность о продлении трудового соглашения с ним еще как минимум на год. Не испугала экс-форварда сборной Англии и перспектива вновь сыграть в Чемпионшипе – турнире, который славится своими акцентами на необходимость отличной физической готовности игроков.

В свои 36 лет Джейми Варди все еще может дать фору молодым с точки зрения подготовленности к матчам. В минувшем сезоне АПЛ ветеран сыграл 1851 минуту в рамках 37 поединков, что является совершенно выдающимся показателем, подчеркивающим, насколько профессионально гений Лестера прежних лет подходит к вопросам сохранения хороших спортивных кондиций.

Именно поэтому особых сомнений в способностях Варди провести интенсивную кампанию за Лестер в Чемпионшипе в рамках сезона-2023/24 не возникает, тем более, что Джейми хорошо знаком с этим турниром. В свое время форвард сыграл 63 матча и забил 20 мячей во втором по силе дивизионе профессионального английского футбола, и если в концовке карьеры судьба опять забросила Варди в эту лигу, то нет никаких сомнений, что этот вызов ветеран примет с честью.

Другое дело, что в силу объективных причин, связанных с ухудшением скоростных качеств, что является следствием почтенного по футбольным меркам возраста для нападающего, у Варди заметно снизилась результативность. С чемпионского сезона в АПЛ и до чемпионата сезона-2021/22 Джейми стабильно отличался двузначным показателем забитых мячей в лиге (24, 13, 20, 18, 23, 15, 15), и лишь в минувшем розыгрыше резко сдал, став автором только 3 голов…

Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Варди

Но именно в этом и заключается особенность Джейми Варди. Любой другой на его месте и в сложившихся условиях без зазрений совести выбрал бы легкий путь в концовке карьеры, который позволил бы не только существенно снизить физические нагрузки, но и как следует заработать перед неизбежным выходом на пенсию. Футболист с таким статусом, как у Варди, может в настоящий момент претендовать на астрономический личный контракт на Ближнем Востоке, или как минимум получить неплохое соглашение в клубе Премьер-лиги с перспективами изредка появляться на поле со скамьи запасных, выполняя функции «деда в раздевалке».

Вместо всего этого Варди сделал выбор в пользу Лестера – клуба, который фактически стал для него родным и с которым Джейми олицетворяет все свои успехи в футболе. Своим решением форвард показал, что те, кто считают его фамилию и название клуба едва ли не синонимами, на самом деле правы. Потому что для Варди это не вопрос денег или чего-то подобного, это вопрос наследия – того, что позволит Джейми окончательно закрепиться в истории «лисиц» в статусе одного из величайших футболистов всех времен.

Если сейчас Варди поможет Лестеру с ходу вернуться в Премьер-лигу, то это достижение станет для него лично не менее значимым, чем победа в бомбардирской гонке в сезоне-2019/20, или даже чемпионский триумф в сезоне-2015/16. Ныне Джейми является настоящим талисманом команды, который вместе с ней ранее прошел путь от Чемпионшипа до «золотых медалей» Премьер-лиги, а сейчас может стоять у истоков формирования нового коллектива с большими амбициями и возможностями.

Ранее Варди уже удивлял болельщиков, когда отказывался от перехода в Арсенал, и его нынешнее решение остаться на Кинг Пауэр, несмотря на много-много миллионов из Саудовской Аравии, является ничем иным, как еще одной яркой страницей его личной спортивной биографии. Когда-то футбольные историки напишут об этом не одну главу в своих книгах, но сейчас Варди крайне преждевременно задумываться о чем-то подобном. Его ждет, возможно, последний сезон в профессиональной карьере, в котором Джейми должен выложиться по максимуму и отдать футболу все 100% от возможного. И именно это дает понять, что кульминация в карьере этого величественного бомбардира отнюдь не настала, а все еще ожидает Джейми где-то впереди…

Текст: meta.ua/sport