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  4. Хави назвал лучшего подопечного, с которым он работал
Испания
10 июня 2023, 10:18 |
679
0

Хави назвал лучшего подопечного, с которым он работал

Наставник «Барселоны» поделился экспертными мнением

10 июня 2023, 10:18 |
679
0
Хави назвал лучшего подопечного, с которым он работал
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави заявил, что полузащитника клуба «Аль-Садд» Санти Касорлу является лучшим игроком, которого он когда-либо тренировал.

«Я бы хотел подписать Санти Касорлу в «Барселону». Он лучший футболист, которого я тренировал. Такие игроки бесценны.

Касорла – игрок, который влюблял в футбол сильнее всех, за исключением Месси, Бускетса и Иньесты. Такого таланта, как у Санти, нет ни у кого в футболе», – заявил Хави.

Касорла играл под руководством Хави в катарском клубе «Аль-Садд».

«Барселона» при Хави стала чемпионом Испании сезона-2022/2023, набрав 88 очков. «Блауграна» на 10 пунктов опередила мадридский «Реал», который финишировал вторым.

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Санти Касорла Хави
Источник ESPN
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