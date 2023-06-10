Хави назвал лучшего подопечного, с которым он работал
Наставник «Барселоны» поделился экспертными мнением
Главный тренер испанской «Барселоны» Хави заявил, что полузащитника клуба «Аль-Садд» Санти Касорлу является лучшим игроком, которого он когда-либо тренировал.
«Я бы хотел подписать Санти Касорлу в «Барселону». Он лучший футболист, которого я тренировал. Такие игроки бесценны.
Касорла – игрок, который влюблял в футбол сильнее всех, за исключением Месси, Бускетса и Иньесты. Такого таланта, как у Санти, нет ни у кого в футболе», – заявил Хави.
Касорла играл под руководством Хави в катарском клубе «Аль-Садд».
«Барселона» при Хави стала чемпионом Испании сезона-2022/2023, набрав 88 очков. «Блауграна» на 10 пунктов опередила мадридский «Реал», который финишировал вторым.
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