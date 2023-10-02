Динамо победило Ротаня, Мрия выиграла топ-турнир, Канело разобрался с Чарло

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 1 октября.

1A. Динамо не без труда в Киеве справилось с Александрией

Киевляне в конце поединка вырвали победу

1B. Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер

Команда Виталия Пономарева перевернула ход игры в Кривом Роге с ног на голову

2A. Ковалевка голов не увидела. Колос и Полесье выдали сухой матч

Итог игры можно назвать закономерным, победу не заслужил никто

2B. Удачные замены и спорный момент. Оболонь в битве аутсайдеров победила Минай

Победный гол организовали футболисты, которые вышли на поле во втором тайме

3. Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс

Внизу турнирной таблицы находятся «Верес», «Заря» и «Минай»

4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти»

Главный тренер «Кривбасса» прокомментировал матч УПЛ против «Руха»

5A. Без шансов. Сборная Украины проиграла Кубе в олимпийском отборе

Украинская команда уступила соперникам в трех сетах

5B. Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду

Украинские волейболисты нанесли поражение сборной Ирана со счетом 3:0

6A. Украинская Мрия-2006 стала победителем Кубка чемпионов мира 2023

В финале турнира по пляжному футболу украинки выиграли у клуба из Бразилии

6B. Украинский клуб Артур Мьюзик занял 7-е место в Кубке чемпионов мира 2023

Клуб «Выбор» из Днепра завершил выступления на стадии 1/8 финала

7. Источник: Арсенал готовит новый контракт для Зинченко

Лондонский клуб готов начать переговоры о новом трудовом соглашении с украинцем

8. Мегакамбэк в Пекине. Калинина в трех сетах переиграла чемпионку Уимблдона

Ангелина стартовала с победы над Маркетой Вондроушовой из Чехии

9A. Канело защитил абсолют. Сауль Альварес по очкам победил Джермелла Чарло

Перевес Канело сомнений не вызывал, Чарло побывал в нокдауне в 7-м раунде

9B. Альварес разбил Чарло и теперь имеет множество вариантов для поединка

Сложилось очень просто

9C. Гвоздик мастерски снес Родригеса. Но это все еще ничего не дает

Обозреватель Sport.ua – о перспективах украинца после возвращения в ринг

10. Камерунский Иван. Кривбасс обзавелся лучшим фланговым защитником УПЛ

Алексей Сливченко – о прогрессе левого фулбека криворожской команды Ивана Дибанго