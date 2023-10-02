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Украина. Премьер лига
02 октября 2023, 08:50 | Обновлено 02 октября 2023, 09:15
424
0

Динамо победило Ротаня, Мрия выиграла топ-турнир, Канело разобрался с Чарло

Главные новости за 1 октября на Sport.ua

02 октября 2023, 08:50 | Обновлено 02 октября 2023, 09:15
424
0
Динамо победило Ротаня, Мрия выиграла топ-турнир, Канело разобрался с Чарло
ФК Динамо

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 1 октября.

1A. Динамо не без труда в Киеве справилось с Александрией
Киевляне в конце поединка вырвали победу

1B. Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер
Команда Виталия Пономарева перевернула ход игры в Кривом Роге с ног на голову

2A. Ковалевка голов не увидела. Колос и Полесье выдали сухой матч
Итог игры можно назвать закономерным, победу не заслужил никто

2B. Удачные замены и спорный момент. Оболонь в битве аутсайдеров победила Минай
Победный гол организовали футболисты, которые вышли на поле во втором тайме

3. Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Внизу турнирной таблицы находятся «Верес», «Заря» и «Минай»

4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти»
Главный тренер «Кривбасса» прокомментировал матч УПЛ против «Руха»

5A. Без шансов. Сборная Украины проиграла Кубе в олимпийском отборе
Украинская команда уступила соперникам в трех сетах

5B. Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду
Украинские волейболисты нанесли поражение сборной Ирана со счетом 3:0

6A. Украинская Мрия-2006 стала победителем Кубка чемпионов мира 2023
В финале турнира по пляжному футболу украинки выиграли у клуба из Бразилии

6B. Украинский клуб Артур Мьюзик занял 7-е место в Кубке чемпионов мира 2023
Клуб «Выбор» из Днепра завершил выступления на стадии 1/8 финала

7. Источник: Арсенал готовит новый контракт для Зинченко
Лондонский клуб готов начать переговоры о новом трудовом соглашении с украинцем

8. Мегакамбэк в Пекине. Калинина в трех сетах переиграла чемпионку Уимблдона
Ангелина стартовала с победы над Маркетой Вондроушовой из Чехии

9A. Канело защитил абсолют. Сауль Альварес по очкам победил Джермелла Чарло
Перевес Канело сомнений не вызывал, Чарло побывал в нокдауне в 7-м раунде

9B. Альварес разбил Чарло и теперь имеет множество вариантов для поединка
Сложилось очень просто

9C. Гвоздик мастерски снес Родригеса. Но это все еще ничего не дает
Обозреватель Sport.ua – о перспективах украинца после возвращения в ринг

10. Камерунский Иван. Кривбасс обзавелся лучшим фланговым защитником УПЛ
Алексей Сливченко – о прогрессе левого фулбека криворожской команды Ивана Дибанго

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Источник Sport.ua
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