Удачные замены и спорный момент. Оболонь в битве аутсайдеров победила Минай

В воскресенье, 1 октября, «Минай» и «Оболонь» встретились в матче девятого тура чемпионата Украины по футболу. Поединок, который состоялся на поле стадиона «Минай» (село Минай Закарпатской области), завершился победой киевлян.

Отчет о матче ожидайте позже...

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Минай» – «Оболонь» – 0:1

Тарануха (78)

Кравчук (71), Голуб (76), Рогозинский (87) - Лукьянчук (53)

«Минай»: Бандура, Немчанинов, Дмитрук (Гечев, 80), Кравчук, Булаза, Виттенчук, Чуев (Солдат, 73), Одарюк (Голуб, 57), Кораблин, Гуничев (Рогозинский, 73), Твердохлеб.

«Оболонь»: Рыбка, Прокопенко (Дубко, 84), Лукьянчук, Приймак, Нагиев, Мороз, Черненко (Косовский, 63), Груша (Осман, 57), Мединский (Волкун, 84), Суханов (Тарануха, 57), Краснопор.

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

Стадион: «Минай» (село Минай Закарпатской области).

МИНАЙ – ОБОЛОНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА