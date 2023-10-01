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Минай
01.10.2023 13:00 – FT 0 : 1
Оболонь
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Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 14:54 | Обновлено 01 октября 2023, 15:38
860
2

Удачные замены и спорный момент. Оболонь в битве аутсайдеров победила Минай

Победный гол организовали футболисты, которые вышли на поле во втором тайме

01 октября 2023, 14:54 | Обновлено 01 октября 2023, 15:38
860
2
Удачные замены и спорный момент. Оболонь в битве аутсайдеров победила Минай
ФК «Минай»

В воскресенье, 1 октября, «Минай» и «Оболонь» встретились в матче девятого тура чемпионата Украины по футболу. Поединок, который состоялся на поле стадиона «Минай» (село Минай Закарпатской области), завершился победой киевлян.

Отчет о матче ожидайте позже...

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Минай» – «Оболонь» – 0:1

Тарануха (78)

Кравчук (71), Голуб (76), Рогозинский (87) - Лукьянчук (53)

«Минай»: Бандура, Немчанинов, Дмитрук (Гечев, 80), Кравчук, Булаза, Виттенчук, Чуев (Солдат, 73), Одарюк (Голуб, 57), Кораблин, Гуничев (Рогозинский, 73), Твердохлеб.

«Оболонь»: Рыбка, Прокопенко (Дубко, 84), Лукьянчук, Приймак, Нагиев, Мороз, Черненко (Косовский, 63), Груша (Осман, 57), Мединский (Волкун, 84), Суханов (Тарануха, 57), Краснопор.

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

Стадион: «Минай» (село Минай Закарпатской области).

МИНАЙ – ОБОЛОНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Минай Минай - Оболонь отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Віктор Коробка
Я не вболівальник Минаю, але важаю, якщо був би ВАР, був би і пенальті. Це не звичайна чоловіча боротьба, яких по 10 в матчі. Це звичайний поштовх у спину.
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AutumnBridge
Как эти клубы умудряются забивать шахтарям и динамикам?) Если бы мега Бандура не сделал скидочку прямо на голову Таранухе, то так бы и разошлись по нулям.  И это Шаран  "готовился" с основой на Оболонь.
 Момент не спорный, а запорный.  Комментатор так увлёкся формированием концепции формализованного пенальти, что потом уже никак не мог выйди из своего же словоблудия.  Толчок рукой в спину  был, но надо же учитывать его силу.  Чем, динамометром? Просто положил руку - это ему так сначала показалось.  Потом всё таки начал про силу и что таких можно штук 10 ставить за игру. Ставьте!   Если нарушение в штрафной.  В гандболе и баскетболе это фол.  А тут же нельзя давать жёлтую в штрафной просто так.   И у Шарана опять очень красное лицо... Такой  футбол нам не нужен (с).
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