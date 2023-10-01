Удачные замены и спорный момент. Оболонь в битве аутсайдеров победила Минай
Победный гол организовали футболисты, которые вышли на поле во втором тайме
В воскресенье, 1 октября, «Минай» и «Оболонь» встретились в матче девятого тура чемпионата Украины по футболу. Поединок, который состоялся на поле стадиона «Минай» (село Минай Закарпатской области), завершился победой киевлян.
Отчет о матче ожидайте позже...
Украинская Премьер-лига. 9-й тур.
«Минай» – «Оболонь» – 0:1
Тарануха (78)
Кравчук (71), Голуб (76), Рогозинский (87) - Лукьянчук (53)
«Минай»: Бандура, Немчанинов, Дмитрук (Гечев, 80), Кравчук, Булаза, Виттенчук, Чуев (Солдат, 73), Одарюк (Голуб, 57), Кораблин, Гуничев (Рогозинский, 73), Твердохлеб.
«Оболонь»: Рыбка, Прокопенко (Дубко, 84), Лукьянчук, Приймак, Нагиев, Мороз, Черненко (Косовский, 63), Груша (Осман, 57), Мединский (Волкун, 84), Суханов (Тарануха, 57), Краснопор.
Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)
Стадион: «Минай» (село Минай Закарпатской области).
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Момент не спорный, а запорный. Комментатор так увлёкся формированием концепции формализованного пенальти, что потом уже никак не мог выйди из своего же словоблудия. Толчок рукой в спину был, но надо же учитывать его силу. Чем, динамометром? Просто положил руку - это ему так сначала показалось. Потом всё таки начал про силу и что таких можно штук 10 ставить за игру. Ставьте! Если нарушение в штрафной. В гандболе и баскетболе это фол. А тут же нельзя давать жёлтую в штрафной просто так. И у Шарана опять очень красное лицо... Такой футбол нам не нужен (с).