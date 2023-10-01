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  4. Владимир ШАРАН: «Очень тяжело психологически не выигрывать 8 матчей подряд»
Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 16:07 |
361
0

Владимир ШАРАН: «Очень тяжело психологически не выигрывать 8 матчей подряд»

Тренер «Миная» – о поражении от «Оболони»

01 октября 2023, 16:07 |
361
0
Владимир ШАРАН: «Очень тяжело психологически не выигрывать 8 матчей подряд»
ФК Минай. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран поделился впечатлениями от матча 9-го тура УПЛ против «Оболони» (поражение 0:1):

«Очень тяжело психологически, когда команда не выигрывает в 8 матчах. Видно было, что в первом тайме ребята нервничали. Я был недоволен их действиями. Хотя мы создали несколько возможностей, если бы реализовали их, забили бы первыми.

Перед вторым таймом мы поговорили в раздевалке, и увидели «Минай», который мы хотим видеть. Мы не проиграли борьбу. Если бы мы забили первыми, я думаю, что мы бы победили. У Кораблина был очень хороший момент, чтобы открыть счет.

Я ребятам в раздевалке сказал, что мы опять пропустили необязательный гол. Передача шла неизвестно кому. Тарануха на нее не успевал. Так получилось, что Бандура отбил точно на голову. Мы уже потом играли в силовой футбол. У нас не было другого выхода, мы перестроились на 4-4-2, хотели отыграться. К сожалению, не удалось, хотя возможности были замечательные».

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Владимир Шаран Минай Минай - Оболонь Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ-ТВ
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