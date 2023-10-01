В воскресенье, 1 октября, в матче 9-го тура Украинской Премьер-лиги в Минае отношения выяснили местный одноименный клуб и киевская «Оболонь».

Со счетом 1:0 победили «пивовары», в составе которых голом отметился Ростислав Тарануха. Он наказал хозяев за ошибку голкипера Александра Бандуры.