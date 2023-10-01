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  4. Минай – Оболонь – 0:1. Ошибка Бандуры – гол Таранухи. Видео гола, обзор
Чемпионат Украины
Минай
01.10.2023 13:00 – FT 0 : 1
Оболонь
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Украина. Первая лига
01 октября 2023, 16:20 | Обновлено 01 октября 2023, 16:24
338
1

Минай – Оболонь – 0:1. Ошибка Бандуры – гол Таранухи. Видео гола, обзор

Смотрите видеообзор матча чемпионата Украины

01 октября 2023, 16:20 | Обновлено 01 октября 2023, 16:24
338
1
Минай – Оболонь – 0:1. Ошибка Бандуры – гол Таранухи. Видео гола, обзор
УПЛ

В воскресенье, 1 октября, в матче 9-го тура Украинской Премьер-лиги в Минае отношения выяснили местный одноименный клуб и киевская «Оболонь».

Со счетом 1:0 победили «пивовары», в составе которых голом отметился Ростислав Тарануха. Он наказал хозяев за ошибку голкипера Александра Бандуры.

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Ростислав Тарануха (Оболонь).
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Источник Sport.ua
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Vitaliksaj
Где они этих комен. Берут
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