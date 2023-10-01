Украина. Первая лига01 октября 2023, 16:20 | Обновлено 01 октября 2023, 16:24
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Минай – Оболонь – 0:1. Ошибка Бандуры – гол Таранухи. Видео гола, обзор
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01 октября 2023, 16:20 | Обновлено 01 октября 2023, 16:24
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В воскресенье, 1 октября, в матче 9-го тура Украинской Премьер-лиги в Минае отношения выяснили местный одноименный клуб и киевская «Оболонь».
Со счетом 1:0 победили «пивовары», в составе которых голом отметился Ростислав Тарануха. Он наказал хозяев за ошибку голкипера Александра Бандуры.
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Ростислав Тарануха (Оболонь).
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