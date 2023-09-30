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Чемпионат Украины
Минай
01.10.2023 13:00 - : -
Оболонь
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Украина. Премьер лига
30 сентября 2023, 22:17 |
33
0

Минай – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка девятого тура Украинской Премьер-лиги

30 сентября 2023, 22:17 |
33
0
Минай – Оболонь. Текстовая трансляция матча
ФК «Минай»

В воскресенье, 1 октября, «Минай» и «Оболонь» встретятся в матче девятого тура чемпионата Украины по футболу. Поединок состоится на поле стадиона «Минай» (село Минай Закарпатской области). Начало назначено на 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Минай» – главный аутсайдер текущего чемпионата. Подопечные Владимира Шарана заработали только три очка в восьми сыгранных матчах. Закарпатская команда – единственная в УПЛ, которая еще не побеждала. Пока что «Минай» занимает последнее место в турнирной таблице.

Достижения «Оболони» также оставляют желать лучшего. Шесть набранных очков в тех же восьми матчах. В отличие от «Миная» киевляне смогли один раз победить. Кроме того, «Оболонь» среди недели вышла в четвертьфинал Кубка Украины, обыграв не кого-нибудь, а киевское «Динамо».

Ранее «Минай» и «Оболонь» встречались дважды. Команды обменялись победами. Разница мячей – 7:5 в пользу закарпатцев. В УПЛ клубы еще не играли друг с другом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Оболонь», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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чемпионат Украины по футболу текстовая трансляция Украинская Премьер-лига Минай Оболонь Киев
Источник Sport.ua
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