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Минай
01.10.2023 13:00 - : -
Оболонь
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Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 00:38 | Обновлено 01 октября 2023, 01:08
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Минай – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

После громкой победы – обратно в подвал турнирной таблицы

01 октября 2023, 00:38 | Обновлено 01 октября 2023, 01:08
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Минай – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Оболонь Киев

В воскресенье, 1 октября, в с. Минай на стадионе «Минай-Арена» состоится матч девятого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют закарпатский «Минай» и киевская «Оболонь». Стартовый свисток рефери Александра Афанасьева из Харькова прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Минай


Коллектив Владимира Шарана в этом сезоне сильно напоминает загадочного молчуна из фантастических историй, у которого всегда найдется какая-то скрытая уловка, но в обще сюжете его роль будет не такой уж и заметной. И вправду, на что реально может влиять закарпатский «Минай», если после восьми сыгранных матчей он занимает последнюю строчку турнирной таблицы, отставая от ближайшего оппонента на три очка? По счастливой случайности им, наравне с «Зарей» и «Вересом», является киевская «Оболонь».

Но при этом, если посмотреть против кого коллектив с западного региона страны набрал эти самые драгоценные баллы, ни разу при этом не обыграв своих соперников, то мы увидим, что в разное время от выступлений команды Шарана пострадали «Днепр-1», «Заря» и «Александрия», против каждого из которых «Минай» сыграл с одинаковым счетом – 1:1. А ведь был не так давно еще и достаточно содержательный матч против «Полесья», но с меньшей степенью успеха по его итогу (1:2).

При этом, за закарпатским коллективов до середины текущей недели сохранялось право на участие в Кубке Украины, однако сумская «Виктория» просто не намерена сбавлять обороты, поэтому обошла команду Шарана на пути в четвертьфинал еще по итогам основного времени. При этом «Минай» провел глубокую ротацию, что дает нам понять истинные намерения закарпатского коллектива – намечается борьба за выход из зоны вылета, хотя предстоящие соперники к этому совершенно не располагают. Тут как бы Шарана с позиции главного тренера во время октябрьской паузы «случайно» не потерять.

Оболонь


Киевская «Оболонь» за последние годы прожила немало крутых поворотов судьбы, а текущая кампания для нее сопровождается дебютными выступлениями в «элитном» дивизион. В отличии от того же ЛНЗ, руководство «пивоваров» вошло в положение главного тренера Валерия Иващенко, у которого попросту не было ресурсов на летнюю трансферную кампанию, но задачу по закреплению в УПЛ с его команды при этом никто не снимал.

Вот и играет «Оболонь» так, будто бы от каждого следующего матча чуть ли не зависит судьба ее дальнейшего существования – очень осторожно и с минимальной степенью риска. Хотя, пока такая тактика дает результат, критиковать столичный коллектив точно никто не возьмется. И уж тем более ничего плохого говорить о «пивоварах» после их сенсационной победы над «Динамо» в кубковом дерби посреди недели не хочется.

Команда Иващенко в той встрече продемонстрировала оборонительный футбол наивысшего уровня, но кто сейчас так сразу вспомнит, что в ее стартовом составе вышли сразу девять футболистов оборонительного плана. Куда важнее результат, а он действительно заставляет задуматься. Но, поскольку игра против «Динамо» была очень изнурительной, а до этого был еще и засушливый «Верес» (0:0) вдобавок к тяжелому поединку против «Шахтера» (0:1), то и сил у «пивоваров» осталось не так уж и много. Во всяком случае, у основного костяка, хотя и Иващенко уже показал, что у него с первых минут играют те, кто подходит под стиль соперников, а не проповедует собственный рисунок «Оболони».

История встреч


Футбольные пути «Миная» и «Оболони» ранее пересекались 2 раза в рамках Первой лиги. Наблюдается равенство по количеству побед со стороны обеих команд – по одной успешной игре. Команды последний раз играли между собой в ноябре 2019 года, когда на «Минай-Арене» голы Роберта Гегедоша (дубль), Анатолия Нуриева (пенальти) и Артура Карнозы против мяча Евгения Ефремова принесли победу закарпатскому коллективу.

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 36-летний Александр Афанасьев из Харькова, который на своем счету имеет один матч в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Владимир Думенко и Игорь Дебенко, а резервным арбитром отработает Дмитрий Кубряк. На матче будет отсутствовать система VAR. У Афанасьева есть опыт проведения матчей с участием «Миная» – 1 ничья, тогда как с «Оболонью» он пересекался 6 раз – 2 победы, 1 ничья, 3 поражения.

Ориентировочные составы


«Минай»: Бандура – Булеза, Немчанинов, Чуев, Дмитрук – Рогозинский, Панасенко, Витенчук, Одарюк – Твердохлеб – Вишневский.

«Оболонь»: Федоривский – Прокопенко, Приймак, Вовкун, Фатеев – Груша, Мороз, Черненко, Мединский – Тарануха, Суханов.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что у команд будут проблемы в атаке. Нашей ставкой будет позиция – ТМ 2.5.

1 октября, воскресенье

«Минай» – «Оболонь»
Киев. «Оболонь-Арена». 17:00
Прямая ТВ-трансляция – Суспильне
МИНАЙ – ОБОЛОНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)
Прогноз Sport.ua – 1:1
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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