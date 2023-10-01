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Украинская Премьер-лига. 9 тур.

«Колос» - «Полісся» - 0:0.

Богданов, 48, Лучкевич, 70 - Макуана, 45, Танковский, 50, Будковский, 50.

«Колос»: Фесюн - Лучкевич, Бурда, Бондаренко, Черноморец, Емец - Богданов (Милько, 82), Демченко - Болбат (Ильин, 75), Диего (Велетень, 61) - Безбородько (Попов, 82).

«Полесье»: Бойко - Морозко, Шабанов, Чоботенко, Смоляков - Танковский (Крушинский, 83), Кушниренко - Козак, Грицук (Ариэлсон, 83), Макуана (Шастал, 83) - Будковский.

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харькв).

Стадион: «Колос» (Ковалевка).

КОЛОС - ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА