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Чемпионат Украины
Колос К
01.10.2023 17:00 – FT 0 : 0
Полесье
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Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 18:51 | Обновлено 01 октября 2023, 20:07
384
2

Ковалевка голов не увидела. Колос и Полесье выдали сухой матч

Итог игры можно назвать закономерным, победу не заслужил никто

01 октября 2023, 18:51 | Обновлено 01 октября 2023, 20:07
384
2
Ковалевка голов не увидела. Колос и Полесье выдали сухой матч
УПЛ

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 9 тур.

«Колос» - «Полісся» - 0:0.

Богданов, 48, Лучкевич, 70 - Макуана, 45, Танковский, 50, Будковский, 50.

«Колос»: Фесюн - Лучкевич, Бурда, Бондаренко, Черноморец, Емец - Богданов (Милько, 82), Демченко - Болбат (Ильин, 75), Диего (Велетень, 61) - Безбородько (Попов, 82).

«Полесье»: Бойко - Морозко, Шабанов, Чоботенко, Смоляков - Танковский (Крушинский, 83), Кушниренко - Козак, Грицук (Ариэлсон, 83), Макуана (Шастал, 83) - Будковский.

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харькв).

Стадион: «Колос» (Ковалевка).

КОЛОС - ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Колос Ковалевка отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 2
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Mishka_Tayson
Посередня гра посередніх команд. Але навіть на фоні цієї посередності суддівство пані Монзуль подеколи вражало просто таки фантастичною некомпетентністю.
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+1
Ztpolissay
Дійсно сьогодні футболу було мало гра нічийна,але в мене питання до головного тренера Полісся чому так пізно були проведені заміни?
Бажаю успіхів і перемог Поліссю в майбутніх матчах.
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0
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