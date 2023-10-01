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  4. Ярослав ВИШНЯК: «Колосу не хватает остроты впереди»
Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 19:59 |
19
0

Ярослав ВИШНЯК: «Колосу не хватает остроты впереди»

Тренер «Колоса» – о матче с «Полесьем»

01 октября 2023, 19:59 |
19
0
Ярослав ВИШНЯК: «Колосу не хватает остроты впереди»
ФК Колос. Ярослав Вишняк

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк поделился впечатлениями от матча девятого тура УПЛ против «Полесья» (ничья 0:0):

«Не хватает нам реализации, чтобы забить гол. Не хватает остроты впереди. Не хочется об этом говорить. Надо упорно работать. Достичь того, чтобы мы улучшили и реализацию, и количество созданных моментов.

С того, как складывалась игра, она была ничейная. Пожалуй, говорить, что мы потеряли 2 очка, язык не повернется. Была равная игра. С равными шансами не победу. Когда мы научимся реализовывать моменты, мы будем ставить и выполнять более высокие задачи».

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Колос Ковалевка Полесье Житомир Колос - Полесье Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ-ТВ
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