Ярослав ВИШНЯК: «Колосу не хватает остроты впереди»

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк поделился впечатлениями от матча девятого тура УПЛ против «Полесья» (ничья 0:0):

«Не хватает нам реализации, чтобы забить гол. Не хватает остроты впереди. Не хочется об этом говорить. Надо упорно работать. Достичь того, чтобы мы улучшили и реализацию, и количество созданных моментов.

С того, как складывалась игра, она была ничейная. Пожалуй, говорить, что мы потеряли 2 очка, язык не повернется. Была равная игра. С равными шансами не победу. Когда мы научимся реализовывать моменты, мы будем ставить и выполнять более высокие задачи».