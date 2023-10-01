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Чемпионат Украины
Колос К
01.10.2023 17:00 - : -
Полесье
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Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 02:45 | Обновлено 01 октября 2023, 02:51
16
0

Колос – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 9 тура Украинской Премьер-лиги

01 октября 2023, 02:45 | Обновлено 01 октября 2023, 02:51
16
0
Колос – Полесье. Текстовая трансляция матча
ФК Колос

В воскресенье, 1 октября, состоится поединок 9 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ковалевский «Колос» и житомирское «Полесье». Игра пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало – в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ковалевцы в первых четырех матчах чемпионата набрали восемь очков, а в следующих восьми – только два, причем забив в них один гол. Кроме того, команда давно вылетела из Кубка Украины. «Полесье» держится наверху турнирной таблицы. Житомирская команда до этого тура не играла вничью – пять побед и три поражения. Как видим, три очка нужны обоим, будем ждать матча, традиционно полон борьбы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» - «Полесье» в украинской версии сайта.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Колос Ковалевка текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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