В воскресенье, 1 октября, состоится поединок 9 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ковалевский «Колос» и житомирское «Полесье». Игра пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало – в 17:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ковалевцы в первых четырех матчах чемпионата набрали восемь очков, а в следующих восьми – только два, причем забив в них один гол. Кроме того, команда давно вылетела из Кубка Украины. «Полесье» держится наверху турнирной таблицы. Житомирская команда до этого тура не играла вничью – пять побед и три поражения. Как видим, три очка нужны обоим, будем ждать матча, традиционно полон борьбы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» - «Полесье» в украинской версии сайта.