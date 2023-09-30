В Ковалевке на стадионе «Колос» в 9-м туре чемпионата страны хозяева поля будут принимать «Полесье» из Житомира. Перед очным противостоянием подопечные Ярослава Вишняка занимают 8 место, имея в своем активе 10 очков, а вот дебютанты Премьер-Лиги стартовали очень удачно и находятся в группе лидеров, набрав уже 15 очков.

Колос

Футболисты «Колоса» в первых четырех турах нового чемпионата не знали горечи поражения (2 победы и 2 ничьи), но затем в следующих четырех матчах набрали только два очка. А все неудачи начались даже не пятого тура Премьер-Лиги, а с вылета со стадии 1/16 финала Кубка Украины. Тогда в поединке с клубом второй лиги ФСК «Мариуполь» основное и дополнительное время завершились вничью 2:2 и в серии послематчевых пенальти ковалевцы проиграли 4:5.

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Понятно, что такое фиаско не добавило настроения команде, а, наоборот, резко его ухудшило, что и сказалось на дальнейших результатах. Кстати, в последних четырех матчах чемпионата «Колос» забил в ворота соперников только один гол. С таким показателем рассчитывать на что-то серьезное, конечно же, не приходится.

Вот и в предыдущем туре с «Металлистом 1925» на табло остались нули. Более того, по-настоящему голевых моментов с обеих сторон можно было пересчитать на пальцах одной руки, а вратари откровенно скучали. Так что, если «Колос» не хочет опуститься еще ниже, ему необходимо в поединке с житомирским клубом забивать и побеждать.

Полесье

Что касается «Полесья», то его можно назвать дебютантом условно. Да, Житомир еще не имел своего представителя в элитном дивизионе украинского чемпионата, но глядя на сегодняшний состав команды и на главного тренера, все понимают, что этот коллектив вполне боеспособный и готов бороться за самые высокие места.

Юрий Калитвинцев уже давно всем доказал, что он специалист высокого уровня и, приходя в «Полесье» два года назад, он уже тогда в первой лиге поставил перед командой самые серьезные цели. Сейчас мы видим результаты этой работы.

А еще житомирский клуб значительно усилился, уже попав в Премьер-Лигу. Такие опытные футболисты как вратарь Денис Бойко, полевые игроки Артем Шабанов, Сергей Чоботенко, Никита Кравченко (двое последних пришли как раз из «Колоса»), Артем Смоляков, Вячеслав Танковский, Александр Назаренко, Эмиль Мустафаев хорошо известны в нашем футболе. А ведь есть еще в команде Олег Кудрик, Андрей Гитченко, Владислав Огиря, Филипп Будковский, Дмитрий Шастал, Василий Грицук, несколько легионеров и молодых перспективных украинских футболистов. Так что с таким «Полесьем» непросто играть даже признанным украинским лидерам, не говоря уже о середняках.

Интересно также, что футболисты из Житомира в нынешнем сезоне являются одной из самых бескомпромиссных команд. Наряду с «Черноморцем», «Динамо» и «Ворсклой» в их активе еще нет ни одной ничьи. 5 матчей «Полесье» выиграло и 3 проиграло.

Статистика матчей

Так как команд из Житомира раньше не было в Премьер-Лиге, то и с «Колосом» на таком уровне «Полесье» еще не играло.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Фесюн, Черноморец, Бурда, Бондаренко, Болбат, Лучкевич, Милько, Демченко, Мякушко, Салабай, Безбородько

«Полесье»: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Морозко, Смоляков, Танковский, Кушниренко, Грицук, Назаренко, Макуана, Будковский

Прогноз на противостояние:

«Колос», конечно же, будет стремиться к тому, чтобы прервать безвыигрышную серию и порадовать своих болельщиков долгожданной победой. «Полесье» явно не собирается останавливаться на достигнутом и приложит все усилия, чтобы снова взять очки. Так что должен получится интересный матч. Предположим, что он завершится вничью 1:1.

1 октября, воскресенье